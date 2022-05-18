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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 13:28
Цитата:
Значит хорошая логика
Академическая
Лучше чем у Патрушева который сказал что мы начали войну чтобы в России не произошел переворот)
Тоесть по его логике Россия сейчас втянулась в затяжную войну дабы Путин лишние пол года досидел у власти))
Victor Yang:
У тебя что-то логика как у офиса президента Украины
У тебя что-то логика как у офиса президента Украины
Значит хорошая логика
Академическая
Лучше чем у Патрушева который сказал что мы начали войну чтобы в России не произошел переворот)
Тоесть по его логике Россия сейчас втянулась в затяжную войну дабы Путин лишние пол года досидел у власти))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 13:55
Какую то горстку солдат героев, не могла долгое время взять самая мощная армия в мире..
Это как панфиловцы в свое время..
Молодцы.
Это как панфиловцы в свое время..
Молодцы.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 14:56
Хм..
Завтрашние Пользователи, может поговорим о еде, 30 раз?
Завтрашние Пользователи, может поговорим о еде, 30 раз?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 14:57
Сегодня среда, завтра Чистый Четверг, день серьезный..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:05
Цитата:
Давай, вперед)) Расскажи, что снег бывает зимой, а дождь летом, что Земля круглая, блин плоский, вода течет из крана(иногда)))) Тебе не привыкать
111:
Завтрашние Пользователи, может поговорим о еде, 30 раз?
Завтрашние Пользователи, может поговорим о еде, 30 раз?
Давай, вперед)) Расскажи, что снег бывает зимой, а дождь летом, что Земля круглая, блин плоский, вода течет из крана(иногда)))) Тебе не привыкать
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:11
Цитата:
Сейчас, до Рудного дай доехать.
А ты не забывай соглашаться или наоборот.
Так можем много написать, просто без оскорблений.
Ну скажи например что куриц не любишь, кухарок, цветы, и тд.
Или наоборот..
Уже 29 раз..
гражданин СССР:
Давай, вперед)) Расскажи, что снег бывает зимой, а дождь
Давай, вперед)) Расскажи, что снег бывает зимой, а дождь
Сейчас, до Рудного дай доехать.
А ты не забывай соглашаться или наоборот.
Так можем много написать, просто без оскорблений.
Ну скажи например что куриц не любишь, кухарок, цветы, и тд.
Или наоборот..
Уже 29 раз..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:14
Цитата:
Да, Мариуполь как раз под нами..
гражданин СССР:
что Земля круглая,
что Земля круглая,
Да, Мариуполь как раз под нами..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:16
Цитата:
Что-то не охота))
111:
А ты не забывай соглашаться или наоборот. Так можем много написать, просто без оскорблений. Ну скажи например что куриц не любишь, кухарок, цветы, и тд. Или наоборот.. Уже 29 раз..
А ты не забывай соглашаться или наоборот. Так можем много написать, просто без оскорблений. Ну скажи например что куриц не любишь, кухарок, цветы, и тд. Или наоборот.. Уже 29 раз..
Что-то не охота))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:20
Цитата:
Потом останешься до онедельника, не сможешь выразить своевременно свою мысль в ответ и этот ответ будет тщательно проверяться.
Так труднее
гражданин СССР:
Что-то не охота))
Что-то не охота))
Потом останешься до онедельника, не сможешь выразить своевременно свою мысль в ответ и этот ответ будет тщательно проверяться.
Так труднее
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 675
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:22
Цитата:
сравнить азовцев с панфиловцами - это конечно "мощно"...
111:
Это как панфиловцы в свое время.. Молодцы.
Это как панфиловцы в свое время.. Молодцы.
сравнить азовцев с панфиловцами - это конечно "мощно"...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:28
Цитата:
Та и пофик Будем кушать бешбармак и отдыхать
111:
Потом останешься до онедельника, не сможешь выразить своевременно свою мысль
Потом останешься до онедельника, не сможешь выразить своевременно свою мысль
Та и пофик Будем кушать бешбармак и отдыхать
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:32
Цитата:
Тут всё зависит от того, что человек читает, смотрит, во что верит. Эстонское телевидение сообщает, что Украина эвакуировала защитников Азовстали И в это же верят))) Украинские спецслужбы провели уникальную операцию - эвакуировали азовцев. Правда не уточнили, что эвакуировали в СИЗО Ростовской области и ДНР
lavprof:
сравнить азовцев с панфиловцами - это конечно "мощно"...
сравнить азовцев с панфиловцами - это конечно "мощно"...
Тут всё зависит от того, что человек читает, смотрит, во что верит. Эстонское телевидение сообщает, что Украина эвакуировала защитников Азовстали И в это же верят))) Украинские спецслужбы провели уникальную операцию - эвакуировали азовцев. Правда не уточнили, что эвакуировали в СИЗО Ростовской области и ДНР
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11068
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:53
Цитата:
гражданин СССР: Правда не уточнили, что эвакуировали в СИЗО Ростовской области и ДНРСкорей всего до нового года они все вернутся домой. И большенство из них сново возьмут автомат и пойдут дальше убивать. Потому украина и называет это эвакуацией.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:58
Цитата:
Украина называет это эвакуцацией потому, что врет всегда.
Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.
Vit:
Потому украина и называет это эвакуацией
Потому украина и называет это эвакуацией
Украина называет это эвакуцацией потому, что врет всегда.
Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:59
Цитата:
Вряд-ли. Слишком много уголовных дел на них заведено и свидетелей много.. Весь Донбасс.
Vit:
Скорей всего до нового года они все вернутся домой.
Скорей всего до нового года они все вернутся домой.
Вряд-ли. Слишком много уголовных дел на них заведено и свидетелей много.. Весь Донбасс.
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