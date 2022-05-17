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Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 44255
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 14:49
Комментарий удален модератором.
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 14:50
Комментарий удален модератором.
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 14:52
Ладно, тема вышла из под контроля
Давайте о Казахии
[Исправлено: 111, 18.05.2022 - 14:53]
Давайте о Казахии
[Исправлено: 111, 18.05.2022 - 14:53]
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 3042
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 14:57
Комментарий удален модератором.
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 14:58
что-то много последнее время референдумов) как по мне надо тогда провести референдум о запрете переименований улиц, населенных пунктов, страны)
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 15:04
Реклама у его новой партии конечно сработала...
Никто ведь в здравом уме этого делать не будет, он в том числе..
Никто ведь в здравом уме этого делать не будет, он в том числе..
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 15:09
Ясно же с самого начала, что это немного так сказать шютка..
Все дело то не в переименовании, а временном восприятии.
Все дело то не в переименовании, а временном восприятии.
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 15:11
Переименовывать всё и вся - это традиция независимого Казахстана, национальный бренд. Как швейцарские часы и русская балалайка
Т
Модератор(Администрация сайта)
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- 05.01.07
- Сообщений:
- 1313
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 15:17
Уважаемые читатели. Предлагаю вернуться к обсуждению самой новости и не отклоняться от темы. Такое ощущение, что здесь второй Флуд открыли.
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 15:21
Цитата:
Новость не интересная. У нас всё время что-то переименовывают)))
Тимур Гафуров:
Предлагаю вернуться к обсуждению самой новости и не отклоняться от темы
Предлагаю вернуться к обсуждению самой новости и не отклоняться от темы
Новость не интересная. У нас всё время что-то переименовывают)))
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 15:32
Казакстан было давно, другое дело, это не было общепринятым названием, на 3, 4 месте
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 15:39
это было во время султанов, надеюсь их имена не надо упоминать, потом в о время хана Аблая упоминается такое название, просто хан Аблай не был государем всего Казахстана, а впрочем какая разница, смотрел канал Калачова, спрашивает, если Россия нападет на Казахстан, за кого вы будете,посмотрите, и подумайте Максаф и все кто сейчас говорит о спецоперации , а не о войне, почему мы начинаем об этом задумываться, может дело всё таки в вас
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 15:46
Комментарий удален модератором.
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 15:50
Комментарий удален модератором.
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