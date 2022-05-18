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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 13:28
#226
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Цитата:
Victor Yang:
У тебя что-то логика как у офиса президента Украины

Значит хорошая логика
Академическая
Лучше чем у Патрушева который сказал что мы начали войну чтобы в России не произошел переворот)
Тоесть по его логике Россия сейчас втянулась в затяжную войну дабы Путин лишние пол года досидел у власти))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 13:55
#227
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Какую то горстку солдат героев, не могла долгое время взять самая мощная армия в мире..
Это как панфиловцы в свое время..
Молодцы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 14:56
#228
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Хм..
Завтрашние Пользователи, может поговорим о еде, 30 раз?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 14:57
#229
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Сегодня среда, завтра Чистый Четверг, день серьезный..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1060
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:05
#230
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Цитата:
111:
Завтрашние Пользователи, может поговорим о еде, 30 раз?

Давай, вперед)) Расскажи, что снег бывает зимой, а дождь летом, что Земля круглая, блин плоский, вода течет из крана(иногда)))) Тебе не привыкать :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:11
#231
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Цитата:
гражданин СССР:
Давай, вперед)) Расскажи, что снег бывает зимой, а дождь

Сейчас, до Рудного дай доехать.
А ты не забывай соглашаться или наоборот.
Так можем много написать, просто без оскорблений.
Ну скажи например что куриц не любишь, кухарок, цветы, и тд.
Или наоборот..
Уже 29 раз..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:14
#232
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Цитата:
гражданин СССР:
что Земля круглая,

Да, Мариуполь как раз под нами..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1060
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:16
#233
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Цитата:
111:
А ты не забывай соглашаться или наоборот. Так можем много написать, просто без оскорблений. Ну скажи например что куриц не любишь, кухарок, цветы, и тд. Или наоборот.. Уже 29 раз..

Что-то не охота))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12870
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:20
#234
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Цитата:
гражданин СССР:
Что-то не охота))

Потом останешься до онедельника, не сможешь выразить своевременно свою мысль в ответ и этот ответ будет тщательно проверяться.
Так труднее
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
675
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:22
#235
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Цитата:
111:
Это как панфиловцы в свое время.. Молодцы.

сравнить азовцев с панфиловцами - это конечно "мощно"...
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1060
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:28
#236
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Цитата:
111:
Потом останешься до онедельника, не сможешь выразить своевременно свою мысль

Та и пофик :lol: Будем кушать бешбармак и отдыхать
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1060
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:32
#237
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Цитата:
lavprof:
сравнить азовцев с панфиловцами - это конечно "мощно"...

Тут всё зависит от того, что человек читает, смотрит, во что верит. Эстонское телевидение сообщает, что Украина эвакуировала защитников Азовстали :lol: И в это же верят))) Украинские спецслужбы провели уникальную операцию - эвакуировали азовцев. Правда не уточнили, что эвакуировали в СИЗО Ростовской области и ДНР :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11068
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:53
#238
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Цитата:
гражданин СССР: Правда не уточнили, что эвакуировали в СИЗО Ростовской области и ДНР
Скорей всего до нового года они все вернутся домой. И большенство из них сново возьмут автомат и пойдут дальше убивать. Потому украина и называет это эвакуацией.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1060
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:58
#239
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Цитата:
Vit:
Потому украина и называет это эвакуацией

Украина называет это эвакуцацией потому, что врет всегда.
Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1060
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 15:59
#240
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Цитата:
Vit:
Скорей всего до нового года они все вернутся домой.

Вряд-ли. Слишком много уголовных дел на них заведено и свидетелей много.. Весь Донбасс.
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