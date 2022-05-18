Отправлено: - 13:28

Victor Yang:

У тебя что-то логика как у офиса президента Украины

Цитата:Значит хорошая логикаАкадемическаяЛучше чем у Патрушева который сказал что мы начали войну чтобы в России не произошел переворот)Тоесть по его логике Россия сейчас втянулась в затяжную войну дабы Путин лишние пол года досидел у власти))