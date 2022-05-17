Отправлено: - 13:47

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То есть они как то взяли авиабомбы российские, как то кинули их высоко, наверно с батута, чтоб те прилетели по всей Украине и разбомбили из дома..

Цитата:Зачем российские? У них американских навалом. Вот ими и убивают мирных людей