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≡ Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
 
 
Страница 10 из 10«1...8910
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44253
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
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«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1050
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 13:47
#135
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Цитата:
111:
То есть они как то взяли авиабомбы российские, как то кинули их высоко, наверно с батута, чтоб те прилетели по всей Украине и разбомбили из дома..

Зачем российские? У них американских навалом. Вот ими и убивают мирных людей
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12857
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 13:48
#136
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Цитата:
гражданин СССР:
Например

Хм..
То есть ты не можешь предъявить доказательства тех восьми лет издевательств и убийств в Мариуполе, что по твоим словам делала украинская армия?
Зачем ты мне приводишь время войны?
Еще и со страниц лживого медиахолдинга Алины Кабаевой?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12857
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 13:49
#137
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Цитата:
гражданин СССР:
Зачем российские? У них американских навалом.

Хм..
А....
Они сами себя бомбят, убивают и тд!
А российские войска просто идут по их следу и смотрят, как Мариуполь горит сам по себе в огне!
И они совсем безоружные..
Ну понятно..
Зачем воевать, если украинцы самоубиваются!

[Исправлено: 111, 18.05.2022 - 13:50]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1050
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 13:49
#138
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Цитата:
111:

Материалы следствия: жертвы националистов в Мариуполе рассказали о зверствах «Азова»* Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1050
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 13:50
#139
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Цитата:
111:

Я бы сказал, кто ты есть, но модераторы не пропустят :lol: :lol: :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
672
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 13:51
#140
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Цитата:
abaika95:
Казахстан и отправил детям Украины гуманитраку

а до марта 2022 года отправлял? речь об этом.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12857
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 13:52
#141
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Цитата:
гражданин СССР:
Материалы следствия: жертвы националистов

Понятно..
Фейки наше все..
Мирный Мариуполь сам себя так разбомбил..
Будут данные независимого ООН, там и посмотрим..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1050
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 13:55
#142
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Цитата:
111:
независимого ООН

Сказки любишь?? Независимая ООН :lol: :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1050
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 13:58
#143
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Цитата:
111:
Фейки наше все..

Это все на форуме давно уже заметили)))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12857
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 14:05
#144
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Цитата:
гражданин СССР:
Независимая ООН

Там заметь все страны состоят, не только лживые журналы Симоньян
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Страница 10 из 10«1...8910
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