Отправлено: - 12:22

ACROS: Ещё как отвечают: и кривоногий и узкоглазый и баран и ничего: - кривоногим , узкоглазым и бараном не стал. Но, это только между нами: - столетними друзьми и коллегами - мы с ними и крым, рым и медные трубы прошли, по три-четыре инфаркта имеем и океан водки выпили.

Цитата:Мы это неоднократно обсуждали - между родственниками или близкими друзьями - это допустимо, в разумных пределах.