Не моё, но подписываюсь под каждым словом: "Вообще, в героизации Азова проглядывается собственно менталитет современной Украины. Опустим даже, что это нацики, совершавшие преступления против сограждан. Просто логически герои не могут сидеть как крысы месяцами в подвалах, прикрываясь мирными гражданами и регулярно ныть, обращаться к папе Римскому, Эрдогану и прочим с просьбой помочь им. Это уже не архетип героя. Герой-воин сражается, а не ноет. Герой не может слёзно просить мировое сообщество о помощи. Герой может либо погибнуть в бою, либо победить. Но не имеет права ныть и молить пощады. Тем не менее, для украинцев - это герои. Те, кто одновременно унижается, моля о пощаде, и рассказывает о твердости духа. Словно подтверждая песню "я не сдамся без боя". Русский образ героя - это "врагу не сдается наш гордый "Варяг", пощады никто не желает", "это вам за пацанов", "работайте, братья!". Сравнивать это с украинским образом героя, который из подвала молит об "экстракшн" просто неуместно." ... Взял здесь:
Про обмен... Сначала будет следствие. Допросы, сверка информации, поиск свидетелей, определение степени виновности в преступлениях... Потом - сортировка. Кого - под суд, кого - на обмен(если такие вообще определятся)... И только если найдутся годные для обмена, он состоится. Не найдутся - обмена не будет. Просто так домой никого отпускать не будут. Проходили в феврале-марте... Нет им веры.
ACROS: Ещё как отвечают: и кривоногий и узкоглазый и баран и ничего: - кривоногим , узкоглазым и бараном не стал. Но, это только между нами: - столетними друзьми и коллегами - мы с ними и крым, рым и медные трубы прошли, по три-четыре инфаркта имеем и океан водки выпили.
Мы это неоднократно обсуждали - между родственниками или близкими друзьями - это допустимо, в разумных пределах.
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