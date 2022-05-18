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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16460
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 12:08
#211
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Цитата:
ACROS: хохол - издевательско-унизительно-пренебрежительные корни слов ассоцирующих с названием целого народа

Где вы раньше были, когда я это в одиночку почти всему форуму доказывал?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15268
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 12:09
#212
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Цитата:
А как теперь быть со словом "Казахия"?

Источник:

Тут парадокс. Пока официально не принято - можно считать оскорбительным))).
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16460
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 12:10
#213
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Цитата:
Vit:
их отпустят домой.

Обменяют на пленных россиян. А если опять пойдут воевать - второго шанса не будет
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16460
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 12:12
#214
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Цитата:
Victor Yang:
Тут парадокс. Пока официально не принято - можно считать оскорбительным))).

По идее любое название кроме официального - запрещено правилами форума :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 12:12
#215
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Не моё, но подписываюсь под каждым словом:
"Вообще, в героизации Азова проглядывается собственно менталитет современной Украины. Опустим даже, что это нацики, совершавшие преступления против сограждан. Просто логически герои не могут сидеть как крысы месяцами в подвалах, прикрываясь мирными гражданами и регулярно ныть, обращаться к папе Римскому, Эрдогану и прочим с просьбой помочь им. Это уже не архетип героя. Герой-воин сражается, а не ноет. Герой не может слёзно просить мировое сообщество о помощи. Герой может либо погибнуть в бою, либо победить. Но не имеет права ныть и молить пощады. Тем не менее, для украинцев - это герои. Те, кто одновременно унижается, моля о пощаде, и рассказывает о твердости духа. Словно подтверждая песню "я не сдамся без боя". Русский образ героя - это "врагу не сдается наш гордый "Варяг", пощады никто не желает", "это вам за пацанов", "работайте, братья!". Сравнивать это с украинским образом героя, который из подвала молит об "экстракшн" просто неуместно."
...
Взял здесь:
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15268
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 12:13
#216
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Цитата:
maxsaf:
По идее любое название кроме официального - запрещено правилами форума

А если Куат появится и будет называть "Казак елi"?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3038
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 12:14
#217
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Цитата:
maxsaf:
Где вы раньше были,


Это не мои войны.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
376
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 12:17
#218
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Про обмен...
Сначала будет следствие.
Допросы, сверка информации, поиск свидетелей, определение степени виновности в преступлениях...
Потом - сортировка.
Кого - под суд, кого - на обмен(если такие вообще определятся)...
И только если найдутся годные для обмена, он состоится. Не найдутся - обмена не будет.
Просто так домой никого отпускать не будут. Проходили в феврале-марте... Нет им веры.

[Исправлено: Skeptic, 18.05.2022 - 12:19]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16460
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 12:18
#219
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Цитата:
Victor Yang:
А если Куат появится и будет называть "Казак елi"?

Ему пофиг на правила форума ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16460
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 12:22
#220
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Цитата:
ACROS: Ещё как отвечают: и кривоногий и узкоглазый и баран и ничего: - кривоногим , узкоглазым и бараном не стал. Но, это только между нами: - столетними друзьми и коллегами - мы с ними и крым, рым и медные трубы прошли, по три-четыре инфаркта имеем и океан водки выпили.

Мы это неоднократно обсуждали - между родственниками или близкими друзьями - это допустимо, в разумных пределах.
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