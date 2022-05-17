Отправлено: - 09:09

serg kost:

Те казахстанские украинцы и нынешние из Киева это две большие разницы. И если Россия решилась на пречентивный удар, значит это было выгодно России.

Цитата:Хорошо.Не такие.Хотя мы за 30 лет разве те, что были в СССР так же..Хорошо.Означает ли это, что теперь только из за того, что какой то народ не такой как ты, должен за это понести смерть, разруху и горе на своей земле?Напоминает что то борьбу немцев с евреями..Евреи ведь тоже были не очень хорошими для фашистов, потому что были другими..