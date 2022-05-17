О! Стоит только коснуться России - он тут как тут! Бжезинский 2! Посвятил свою жизнь борьбе с РФ? Бжезинского, польского дворянина, свидетеля исторических событий, где одну из главных ролей играл СССР - враг капиталистического мира, можно понять в нелюбви к нему. А вот что тебе-то сделали СССР и Россия, что "испытываешь такую личную неприязнь -аж кушать не можешь"? Да активно-то как "испытываешь" и в ветках, и во флуде!
таноми52: где одну из главных ролей играл СССР - враг капиталистического мира, можно понять в нелюбви к нему. А вот что тебе-то сделали СССР и Россия, что "испытываешь такую личную неприязнь -аж кушать не можешь"?
Господь с вами какую неприязнь? Я исследую а исследователь не испытывает неприязни к объекту исследования Учёный биолог не испытывает ведь ненависти к какому-нибудь новому виду виду бактерий или вирусу Астроном не испытывает ненависти к опасному астероиду А психолог не обижается на своего пациента Надо изучить явление Чтобы в дальнейшем знать что этот объект может выкинуть эдакое Вот я и изучаю Только мой объект общество целой страны Как оно мутироволо в то что сейчас есть,почему оно так мутировало и что этому сопутствовало) Пока мой диагноз реваншизм 1 степени помноженный на ресентимент,и на самое страшное застарелый шовинизм. Но ничего страшного,Нации и целые страны как и отдельных людей лечат от этого Что потом эти нации бегают живчиком лучше прежних без своих комплексов которые им жить мешают Вон пример Японии и Германии показателен Переболели реваншизмом и сейчас первые среди первых
abaika95: Так что высоцкий на 9 мая это оскорбление?))
Вот скажи мне, американец, а хулиганские нецензурные стихи Пушкина на детском утреннике читать можно? Вот и брат либераст считает, что можно. Все-таки Пушкин - великий русский поэт. Но я тебе так скажу, американец, неадекватность либерально-демократических меньшинств не имеет границ. Вот у тебя много неадекватности и чего? Ты умнее стал? Нет, сила умных в здравомыслии, а невменяемость это слабость, вот тебя и слабит.
Я вот так прикинул и заметил одну особенность. Кто тут "пургу" разводит? Именно те оба из ларца, что не служили, один "дочь офицера", другой, лучше промолчу. Может Маркс и прав, что это одно и тоже лицо? В любом случае его "сказка" - просто шедевр, для форума. Надеюсь продолжение будет?
abaika95: Я исследую а исследователь не испытывает неприязни к объекту исследования
Покуда есть кому оплачивать труды "исследователя"
Цитата:
abaika95: Но ничего страшного,Нации и целые страны как и отдельных людей лечат от этого Что потом эти нации бегают живчиком лучше прежних без своих комплексов которые им жить мешают Вон пример Японии и Германии показателен Переболели реваншизмом и сейчас первые среди первых
Таки ты тоже считаешь, что Зеленскому лишняя клизьма поможет!?
abaika95: Господь с вами какую неприязнь? Я исследую а исследователь не испытывает неприязни к объекту исследования
Сказывай, дЕвица, сказывай... Китай десятки организаций создал для изучения СССР и его развала, а тут гигант научной мысли Абайка тщится ИЗУЧИТЬ! Трижды ха-ха!
Цитата:
abaika95: Учёный биолог не испытывает ведь ненависти к какому-нибудь новому виду виду бактерий или вирусу
Глупость! Здесь связь не с наукой, а с политикой! И все твои комменты носят эмоциональную окраску - всё пропитано неприязнью, попытками унизить, оболгать... Ну, одно из двух: или хорошо платят, или глубокая личная русофобия.
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