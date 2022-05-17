Отправлено: - 21:18

таноми52:

где одну из главных ролей играл СССР - враг капиталистического мира, можно понять в нелюбви к нему. А вот что тебе-то сделали СССР и Россия, что "испытываешь такую личную неприязнь -аж кушать не можешь"?

Цитата:Господь с вами какую неприязнь? Я исследую а исследователь не испытывает неприязни к объекту исследованияУчёный биолог не испытывает ведь ненависти к какому-нибудь новому виду виду бактерий или вирусуАстроном не испытывает ненависти к опасному астероидуА психолог не обижается на своего пациентаНадо изучить явлениеЧтобы в дальнейшем знать что этот объект может выкинуть эдакоеВот я и изучаюТолько мой объект общество целой страныКак оно мутироволо в то что сейчас есть,почему оно так мутировало и что этому сопутствовало)Пока мой диагноз реваншизм 1 степени помноженный на ресентимент,и на самое страшное застарелый шовинизм.Но ничего страшного,Нации и целые страны как и отдельных людей лечат от этогоЧто потом эти нации бегают живчиком лучше прежних без своих комплексов которые им жить мешаютВон пример Японии и Германии показателенПереболели реваншизмом и сейчас первые среди первых