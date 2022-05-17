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Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44251
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 08:19
Цитата:
После Второй Мировой войны на просторах Канады нашла убежище целая дивизия СС «Галичина» — 11 000 человек. Этим людям удалось спастись от возмездия, поскольку в мае 1945 года они успели сбежать на территорию, занятую войсками союзников и сдались в плен именно там. В книге австрийского историка Геральда Штейнахера «Наци во время бегства» говорится о том, что спасению коллаборационистов с Западной Украины способствовала католическая организация «Интермариум». Первоначально бандеровцы из «Галичины» были помещены в лагерь для интернированных в Римини (Италия), затем отправлены в Великобританию. Выдавать их СССР недавние союзники не хотели, поскольку намеревались использовать такой мощный пропагандистский ресурс в идеологической войне. Однако, и держать бывших эсэсовцев у себя для страны-победительницы Гитлера было неприлично. С просьбой принять украинцев Британия обратилась к Канаде. Канадский премьер-министр Сен-Лоран выразил обеспокоенность тем, что лица, нуждающиеся в убежище в его стране, вообще-то являются нацистами и военными преступниками. В ответ минюст Британии прислал письмо, в котором говорилось, что все бойцы «Галичины» еще в Италии были тщательно проверены, и никто из них не оказался запятнан в преступлениях. В письме говорилось: «Их поведение с тех пор, как они приехали в эту страну (Италию), было хорошим, и ничто не указывает, что они заражены какими-либо признаками нацистской идеологии». Получив заверения Британии в хорошем поведении бандеровцев, канадские власти исчерпали все аргументы. Так пособники нацизма и эсэсовцы обосновались в Северной Америке. Таким образом, сегодня Канада стала, благодаря росту влияния в ней выходцев из бандеровских семей, одним из центров ультраправого украинского национализма. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ)))
ACROS:
После Второй Мировой войны на просторах Канады нашла убежище целая дивизия СС «Галичина» — 11 000 человек. Этим людям удалось спастись от возмездия, поскольку в мае 1945 года они успели сбежать на территорию, занятую войсками союзников и сдались в плен именно там. В книге австрийского историка Геральда Штейнахера «Наци во время бегства» говорится о том, что спасению коллаборационистов с Западной Украины способствовала католическая организация «Интермариум». Первоначально бандеровцы из «Галичины» были помещены в лагерь для интернированных в Римини (Италия), затем отправлены в Великобританию. Выдавать их СССР недавние союзники не хотели, поскольку намеревались использовать такой мощный пропагандистский ресурс в идеологической войне. Однако, и держать бывших эсэсовцев у себя для страны-победительницы Гитлера было неприлично. С просьбой принять украинцев Британия обратилась к Канаде. Канадский премьер-министр Сен-Лоран выразил обеспокоенность тем, что лица, нуждающиеся в убежище в его стране, вообще-то являются нацистами и военными преступниками. В ответ минюст Британии прислал письмо, в котором говорилось, что все бойцы «Галичины» еще в Италии были тщательно проверены, и никто из них не оказался запятнан в преступлениях. В письме говорилось: «Их поведение с тех пор, как они приехали в эту страну (Италию), было хорошим, и ничто не указывает, что они заражены какими-либо признаками нацистской идеологии». Получив заверения Британии в хорошем поведении бандеровцев, канадские власти исчерпали все аргументы. Так пособники нацизма и эсэсовцы обосновались в Северной Америке. Таким образом, сегодня Канада стала, благодаря росту влияния в ней выходцев из бандеровских семей, одним из центров ультраправого украинского национализма. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ)))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1324
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 08:49
Цитата:
Ты жил с другим народом.
Вот к примеру, деревню моей мамы немцы сожгли в 1943-м. Жителей успели предупредить партизаны, и люди спаслись. В соседних деревнях и людей убили.
Немцы враги? Смертельные!
При этом у меня лучший друг детства немец. И мать с бабушкой не запрещали с ним дружить. До сих пор общаемся, хоть он и в Германии почти 30 лет.
Да и немцы из ГДР были лучшие союзники СССР.
Так и с украинцами. Те казахстанские украинцы и нынешние из Киева это две большие разницы.
И если Россия решилась на пречентивный удар, значит это было выгодно России. Даже с учетом последствий.
Ничего личного.
111:
Я с этим народом жил бок о бок, вместе
Я с этим народом жил бок о бок, вместе
Ты жил с другим народом.
Вот к примеру, деревню моей мамы немцы сожгли в 1943-м. Жителей успели предупредить партизаны, и люди спаслись. В соседних деревнях и людей убили.
Немцы враги? Смертельные!
При этом у меня лучший друг детства немец. И мать с бабушкой не запрещали с ним дружить. До сих пор общаемся, хоть он и в Германии почти 30 лет.
Да и немцы из ГДР были лучшие союзники СССР.
Так и с украинцами. Те казахстанские украинцы и нынешние из Киева это две большие разницы.
И если Россия решилась на пречентивный удар, значит это было выгодно России. Даже с учетом последствий.
Ничего личного.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1416
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 09:01
а в январе этого года, этот господин, что-нибудь предложил?
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 09:09
Цитата:
Хорошо.
Не такие.
Хотя мы за 30 лет разве те, что были в СССР так же..
Хорошо.
Означает ли это, что теперь только из за того, что какой то народ не такой как ты, должен за это понести смерть, разруху и горе на своей земле?
Напоминает что то борьбу немцев с евреями..
Евреи ведь тоже были не очень хорошими для фашистов, потому что были другими..
serg kost:
Те казахстанские украинцы и нынешние из Киева это две большие разницы. И если Россия решилась на пречентивный удар, значит это было выгодно России.
Те казахстанские украинцы и нынешние из Киева это две большие разницы. И если Россия решилась на пречентивный удар, значит это было выгодно России.
Хорошо.
Не такие.
Хотя мы за 30 лет разве те, что были в СССР так же..
Хорошо.
Означает ли это, что теперь только из за того, что какой то народ не такой как ты, должен за это понести смерть, разруху и горе на своей земле?
Напоминает что то борьбу немцев с евреями..
Евреи ведь тоже были не очень хорошими для фашистов, потому что были другими..
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 09:15
Цитата:
Нацисты, а не народ. Не сваливай всё в кучу. Это ты можешь на Украине лапшу на уши развешивать, а тут другой менталитет. Россия освобождает народ Украины от нацистов. Запиши себе где-нибудь. Да, спецслужбы Украины "успешно эвакуировали" "защитников" Азовстали в следственные изоляторы ДНР - как ты к этому относишься? Украина же не врет))))
111:
что какой то народ не такой как ты
что какой то народ не такой как ты
Нацисты, а не народ. Не сваливай всё в кучу. Это ты можешь на Украине лапшу на уши развешивать, а тут другой менталитет. Россия освобождает народ Украины от нацистов. Запиши себе где-нибудь. Да, спецслужбы Украины "успешно эвакуировали" "защитников" Азовстали в следственные изоляторы ДНР - как ты к этому относишься? Украина же не врет))))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 283
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 09:30
второе, первое место по добыче, а по запасам на первом Австралия
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 09:34
Цитата:
Хм..
То есть ты можешь доказать, что те 239 детей и тысячи мирных жителей что погибли, это нацисты?
гражданин СССР:
Нацисты, а не народ. Не
Нацисты, а не народ. Не
Хм..
То есть ты можешь доказать, что те 239 детей и тысячи мирных жителей что погибли, это нацисты?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 283
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 09:45
Не знаю.как перечислить всё то, где я против. Я против переименований всех, вообще, я против снесения памятников, народ должен помнить даже Гитлера, чтобы никто не повторил. У нас кажется была одна попытка переименовать Казахстан в Казак Ели, народ дружно проголосовал против.Жаль я уважаю Абилова, но не с этого я думаю надо начинать,менять уклад народа, уже сложившийся неправильно. Это моё личное мнение. Я бы предложил для начала, чтобы как то улучшить жизненный уровень, сделать выборы акимов областных центров, упразднить городские маслихаты, чтобы в городе был настоящий хозяин, без оглядки на кого бы то ни было.Установить критерии, по которым нельзя спускаться ниже определенного уровня, иначе досрочная отставка и критерии по которым аким может продолжать свою деятельность. При нынешнем состоянии мировой науки, не казахстанской,это легко сделать. Чтобы условный аким мог бы распоряжаться бюджетом, как любой глава семьи, пошел в магазин за одним товаром, а по пути понравился ему другой и никакой депутат или сотрудник антикора не мог ему указать на нецелевое расходование. Чтобы аким мог сказать это мой город и я за него отвечаю. Ответсвенность знаете ли
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 09:48
Цитата:
Они защищали свой город, свою страну.
И заметь, когда они жили там, Мариуполь цвел, дети ходили в школу и садик, катались на каруселях, никто там никого не убивал..
Пока не пришли россияне с бомбами..
гражданин СССР:
защитников" Азовстали в следственные изоляторы ДНР - как ты к этому относишься?
защитников" Азовстали в следственные изоляторы ДНР - как ты к этому относишься?
Они защищали свой город, свою страну.
И заметь, когда они жили там, Мариуполь цвел, дети ходили в школу и садик, катались на каруселях, никто там никого не убивал..
Пока не пришли россияне с бомбами..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1324
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 09:51
Ещё раз.
У России свои интересы.
У США и ЕС свои.
И все вместе решают свой интерес на Украине.
Если Запад, не считаясь с интересами Украины, натравливал Украину на Россию, то почему Россия не может ликвидировать эту угрозу?
Чьи интересы должен учитывать Путин, как президент России? Только своей страны и союзников.
Казахстан, как союзник России, тоже учитывает в первую очередь свои интересы. И шлет гуманитарку на Украину, торгует с Украиной, и на словах поддерживает санкции против России.
Мы же не враги с Россией? Но политика дело циничное.
У России свои интересы.
У США и ЕС свои.
И все вместе решают свой интерес на Украине.
Если Запад, не считаясь с интересами Украины, натравливал Украину на Россию, то почему Россия не может ликвидировать эту угрозу?
Чьи интересы должен учитывать Путин, как президент России? Только своей страны и союзников.
Казахстан, как союзник России, тоже учитывает в первую очередь свои интересы. И шлет гуманитарку на Украину, торгует с Украиной, и на словах поддерживает санкции против России.
Мы же не враги с Россией? Но политика дело циничное.
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 09:54
Цитата:
Хм..
Ты против помощи украинским детям, сиротам, против десяти миллионов беженцев, оставшихся без средств к существованию?
Даже враги, даже, умеют проявить милосердие и подать руку помощи умирающему дитя, даже если он не твоей национальности..
Зачем ты так?
serg kost:
Казахстан, как союзник России, тоже учитывает в первую очередь свои интересы. И шлет гуманитарку на Украину,
Казахстан, как союзник России, тоже учитывает в первую очередь свои интересы. И шлет гуманитарку на Украину,
Хм..
Ты против помощи украинским детям, сиротам, против десяти миллионов беженцев, оставшихся без средств к существованию?
Даже враги, даже, умеют проявить милосердие и подать руку помощи умирающему дитя, даже если он не твоей национальности..
Зачем ты так?
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 09:57
Цитата:
Нет, Россия начала решать свои олигархические интересы на Украине..
Кто то на нее нападал еще, кроме немцев в 41м?
Какое США, какая ЕС, ты о чем вообще?
serg kost:
И все вместе решают свой интерес на Украине.
И все вместе решают свой интерес на Украине.
Нет, Россия начала решать свои олигархические интересы на Украине..
Кто то на нее нападал еще, кроме немцев в 41м?
Какое США, какая ЕС, ты о чем вообще?
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 10:03
"Казахия"?
Какой-то презрительно-ироничный оттенок звучит в этом слове!
И тем более странно, что по типу "Чехия"...
Ориентироваться на европейскую страну, когда в Азии "...стан" - уважительное и принятое всем миром окончание?
Не туда "Бутю" понесло, абы чем-то отличиться!
Какой-то презрительно-ироничный оттенок звучит в этом слове!
И тем более странно, что по типу "Чехия"...
Ориентироваться на европейскую страну, когда в Азии "...стан" - уважительное и принятое всем миром окончание?
Не туда "Бутю" понесло, абы чем-то отличиться!
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 10:07
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Боже, сколько пафоса в демагогии!
111:
Означает ли это, что теперь только из за того, что какой то народ не такой как ты, должен за это понести смерть, разруху и горе на своей земле?
Означает ли это, что теперь только из за того, что какой то народ не такой как ты, должен за это понести смерть, разруху и горе на своей земле?
Цитата:
111:
Даже враги, даже,
Даже враги, даже,
Цитата:
111:
Зачем ты так?
Зачем ты так?
Боже, сколько пафоса в демагогии!
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