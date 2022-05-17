Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик. Читать новость
Марик, а вот ты для украинцев из Украины брат или нет? Как думаешь? Когда у нас в январе началось, мне один знакомый написал из Ужгорода через 8 лет молчания: "Если помниш в 2014 когда у нас била революция и началась война я говорил тебе года так через 3-5 таж ситуация будет у вас. Как видиш я не ошибся. После ввода дружественних войск Казахстан резко изменит курс и начнет присоединятся к России. А если нет то в ближайшем будущем часть Казахстана просто войдет в состав "непобедимой"."
А когда у нас всё затихло, он опять замолчал. И не отвечает на мои вопросы. Думаешь, украинцы сочувствовать нам будут? Фигушки.
«Бутя Капитал» был самым крупным ИПФ в стране. У нас была примерно треть купонов от общего количества, но мы ничего не приобрели. Мы понесли крупные убытки - несколько миллионов долларов. И я из своих денег выплатил держателям купонов $10 млн. Мы выплатили деньги примерно 500 тыс. казахстанцев. У меня в этом плане совесть чиста.
За переименование он тоже со своих заплатит. Но это не точно
serg kost: Марик, а вот ты для украинцев из Украины брат или нет
Ну.. Не имею возможности на предположениях, относится к народу плохо, только потому, что где то что то.. Я с этим народом жил бок о бок, вместе как говорится начинали в 6 лет на Узкой курить. Один казах в классе был.. За что мне их ненавидеть?
Цитата:
serg kost: украинцы сочувствовать нам будут
По этому вопросу, если на нас нападет Россия? Или что?
Мало по малу, потому что не до конца в конце февраля представлял, на что, на какие жертвы на Украине способен идти Путин.. Я действительно сперва думал, что это спецоперация, по типу того, что было с Бен Ладеном.. Но пошла война с народом, десять миллионов которого лишились всего нажитого, крова, а их сыны и маленькие дети умирают тысячами.. Просто так, потому что спали в своих жилищах и ничего не делали, не понимая, почему умирают их мамы, братишки, сестренки.. За что? За что они погибли и продолжают погибать?
За глупые и дешёвые амбиции, маленького, но возомнившего себя БОЛЬШИМ человеком, за поднятие якобы упавшего рейтинга соц.опроса прикарманного ВЦИОМ-а, за несуществующую нацификацию и демилитаризацию, кстати в родном ему Санкт Петербурге уровень скинхедства зашкаливает чем в любом украинском городе и области, за якобы установленные ракеты НАТО у ворот Кремля, теперь финны поставят ракеты НАТО прямо под родным домом Владимира Владимировича.
Наверное ввело в заблуждение: - удачная высадка в русскоязычный Крым и январская операция ОДКБ в Казахстане, думали: - просто пробегутся по Украине и ключи в голубой подушечке.
Дурацкая и ни чем не оправданная война. Наверное всё закончиться Международным Гаагским трибуналом, по типу С.Милошовича, железным занавесом и страшным крестьянским бунтом в России.
ACROS: за несуществующую нацификацию и демилитаризацию
«Германия завершает эвакуацию из Сталинграда последних оставшихся солдат. Некоторые из эвакуированных были ранены. Общее количество эвакуированных солдат не разглашается, но до эвакуации на территории Сталинграда находились 33 дивизии» Съемка телеканала ETV
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