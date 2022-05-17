Отправлено: - 01:11

«Бутя Капитал» был самым крупным ИПФ в стране. У нас была примерно треть купонов от общего количества, но мы ничего не приобрели. Мы понесли крупные убытки - несколько миллионов долларов. И я из своих денег выплатил держателям купонов $10 млн. Мы выплатили деньги примерно 500 тыс. казахстанцев. У меня в этом плане совесть чиста.

Цитата:За переименование он тоже со своих заплатит. Но это не точно