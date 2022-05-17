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≡ Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44250
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
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«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16443
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:50
#60
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Цитата:
abaika95:
Туркменистан (место где живут туркмены и так далее)

Казахстан - место где живут казахи с русскими, украинцами и другими народами - все они - казахстанцы ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16443
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:54
#61
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Мож сразу переименовать в Казахские Эмираты) Песок есть, нефть есть. Чего не хватает? ))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24898
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:57
#62
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Цитата:
maxsaf:
. Чего не хватает? ))

Макс, а ты - подумай... :lol: ;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1322
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 23:00
#63
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Марик, а вот ты для украинцев из Украины брат или нет? Как думаешь?
Когда у нас в январе началось, мне один знакомый написал из Ужгорода через 8 лет молчания:
"Если помниш в 2014 когда у нас била революция и началась война я говорил тебе года так через 3-5 таж ситуация будет у вас. Как видиш я не ошибся. После ввода дружественних войск Казахстан резко изменит курс и начнет присоединятся к России. А если нет то в ближайшем будущем часть Казахстана просто войдет в состав "непобедимой"."

А когда у нас всё затихло, он опять замолчал. И не отвечает на мои вопросы.
Думаешь, украинцы сочувствовать нам будут? Фигушки.
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9359
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 23:19
#64
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5132
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 23:29
#65
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Цитата:
maxsaf:
Чего не хватает? ))

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16443
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 23:38
#66
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Цитата:
Гога:

Еще уран нашли. Мож слишком много урана? :oops: :lol: все таки первое место в мире :-P
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1162
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 00:21
#67
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16443
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 01:11
#68
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Цитата:
«Бутя Капитал» был самым крупным ИПФ в стране. У нас была примерно треть купонов от общего количества, но мы ничего не приобрели. Мы понесли крупные убытки - несколько миллионов долларов. И я из своих денег выплатил держателям купонов $10 млн. Мы выплатили деньги примерно 500 тыс. казахстанцев. У меня в этом плане совесть чиста.

За переименование он тоже со своих заплатит. Но это не точно :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12840
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 01:31
#69
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Цитата:
Гога:
хватает

Да, у вас в России с этим схожая проблема конечно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12840
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 01:36
#70
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Цитата:
serg kost:
Марик, а вот ты для украинцев из Украины брат или нет

Ну..
Не имею возможности на предположениях, относится к народу плохо, только потому, что где то что то..
Я с этим народом жил бок о бок, вместе как говорится начинали в 6 лет на Узкой курить.
Один казах в классе был..
За что мне их ненавидеть?

Цитата:
serg kost:
украинцы сочувствовать нам будут


По этому вопросу, если на нас нападет Россия?
Или что?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12840
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 01:44
#71
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Цитата:
таноми52:
эту уверенность он мало-помалу,

Мало по малу, потому что не до конца в конце февраля представлял, на что, на какие жертвы на Украине способен идти Путин..
Я действительно сперва думал, что это спецоперация, по типу того, что было с Бен Ладеном..
Но пошла война с народом, десять миллионов которого лишились всего нажитого, крова, а их сыны и маленькие дети умирают тысячами..
Просто так, потому что спали в своих жилищах и ничего не делали, не понимая, почему умирают их мамы, братишки, сестренки..
За что?
За что они погибли и продолжают погибать?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
821
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 07:42
#72
Комментарий проходит проверку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3032
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 07:46
#73
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Цитата:
111:
За что они погибли и продолжают погибать


За глупые и дешёвые амбиции, маленького, но возомнившего себя БОЛЬШИМ человеком, за поднятие якобы упавшего рейтинга соц.опроса прикарманного ВЦИОМ-а, за несуществующую нацификацию и демилитаризацию, кстати в родном ему Санкт Петербурге уровень скинхедства зашкаливает чем в любом украинском городе и области, за якобы установленные ракеты НАТО у ворот Кремля, теперь финны поставят ракеты НАТО прямо под родным домом Владимира Владимировича.

Наверное ввело в заблуждение: - удачная высадка в русскоязычный Крым и январская операция ОДКБ в Казахстане, думали: - просто пробегутся по Украине и ключи в голубой подушечке.


Дурацкая и ни чем не оправданная война. Наверное всё закончиться Международным Гаагским трибуналом, по типу С.Милошовича, железным занавесом и страшным крестьянским бунтом в России.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1034
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 08:12
#74
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Цитата:
ACROS:
за несуществующую нацификацию и демилитаризацию

«Германия завершает эвакуацию из Сталинграда последних оставшихся солдат. Некоторые из эвакуированных были ранены. Общее количество эвакуированных солдат не разглашается, но до эвакуации на территории Сталинграда находились 33 дивизии» Съемка телеканала ETV (Эстония) :-)

[Исправлено: гражданин СССР, 18.05.2022 - 08:13]
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