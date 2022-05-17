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Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44250
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:50
Цитата:
Казахстан - место где живут казахи с русскими, украинцами и другими народами - все они - казахстанцы
abaika95:
Туркменистан (место где живут туркмены и так далее)
Туркменистан (место где живут туркмены и так далее)
Казахстан - место где живут казахи с русскими, украинцами и другими народами - все они - казахстанцы
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:54
Мож сразу переименовать в Казахские Эмираты) Песок есть, нефть есть. Чего не хватает? ))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24898
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:57
Цитата:
Макс, а ты - подумай...
maxsaf:
. Чего не хватает? ))
. Чего не хватает? ))
Макс, а ты - подумай...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1322
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 23:00
Марик, а вот ты для украинцев из Украины брат или нет? Как думаешь?
Когда у нас в январе началось, мне один знакомый написал из Ужгорода через 8 лет молчания:
"Если помниш в 2014 когда у нас била революция и началась война я говорил тебе года так через 3-5 таж ситуация будет у вас. Как видиш я не ошибся. После ввода дружественних войск Казахстан резко изменит курс и начнет присоединятся к России. А если нет то в ближайшем будущем часть Казахстана просто войдет в состав "непобедимой"."
А когда у нас всё затихло, он опять замолчал. И не отвечает на мои вопросы.
Думаешь, украинцы сочувствовать нам будут? Фигушки.
Когда у нас в январе началось, мне один знакомый написал из Ужгорода через 8 лет молчания:
"Если помниш в 2014 когда у нас била революция и началась война я говорил тебе года так через 3-5 таж ситуация будет у вас. Как видиш я не ошибся. После ввода дружественних войск Казахстан резко изменит курс и начнет присоединятся к России. А если нет то в ближайшем будущем часть Казахстана просто войдет в состав "непобедимой"."
А когда у нас всё затихло, он опять замолчал. И не отвечает на мои вопросы.
Думаешь, украинцы сочувствовать нам будут? Фигушки.
(Пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9359
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 23:19
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5131
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 23:29
Цитата:
maxsaf:
Чего не хватает? ))
Чего не хватает? ))
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 23:38
Цитата:
Еще уран нашли. Мож слишком много урана? все таки первое место в мире
Гога:
Еще уран нашли. Мож слишком много урана? все таки первое место в мире
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1162
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 00:21
Комментарий проходит проверку.
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 01:11
Цитата:
За переименование он тоже со своих заплатит. Но это не точно
«Бутя Капитал» был самым крупным ИПФ в стране. У нас была примерно треть купонов от общего количества, но мы ничего не приобрели. Мы понесли крупные убытки - несколько миллионов долларов. И я из своих денег выплатил держателям купонов $10 млн. Мы выплатили деньги примерно 500 тыс. казахстанцев. У меня в этом плане совесть чиста.
За переименование он тоже со своих заплатит. Но это не точно
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 01:31
Цитата:
Да, у вас в России с этим схожая проблема конечно..
Гога:
хватает
хватает
Да, у вас в России с этим схожая проблема конечно..
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 01:36
Цитата:
Ну..
Не имею возможности на предположениях, относится к народу плохо, только потому, что где то что то..
Я с этим народом жил бок о бок, вместе как говорится начинали в 6 лет на Узкой курить.
Один казах в классе был..
За что мне их ненавидеть?
Цитата:
По этому вопросу, если на нас нападет Россия?
Или что?
serg kost:
Марик, а вот ты для украинцев из Украины брат или нет
Марик, а вот ты для украинцев из Украины брат или нет
Ну..
Не имею возможности на предположениях, относится к народу плохо, только потому, что где то что то..
Я с этим народом жил бок о бок, вместе как говорится начинали в 6 лет на Узкой курить.
Один казах в классе был..
За что мне их ненавидеть?
Цитата:
serg kost:
украинцы сочувствовать нам будут
украинцы сочувствовать нам будут
По этому вопросу, если на нас нападет Россия?
Или что?
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 01:44
Цитата:
Мало по малу, потому что не до конца в конце февраля представлял, на что, на какие жертвы на Украине способен идти Путин..
Я действительно сперва думал, что это спецоперация, по типу того, что было с Бен Ладеном..
Но пошла война с народом, десять миллионов которого лишились всего нажитого, крова, а их сыны и маленькие дети умирают тысячами..
Просто так, потому что спали в своих жилищах и ничего не делали, не понимая, почему умирают их мамы, братишки, сестренки..
За что?
За что они погибли и продолжают погибать?
таноми52:
эту уверенность он мало-помалу,
эту уверенность он мало-помалу,
Мало по малу, потому что не до конца в конце февраля представлял, на что, на какие жертвы на Украине способен идти Путин..
Я действительно сперва думал, что это спецоперация, по типу того, что было с Бен Ладеном..
Но пошла война с народом, десять миллионов которого лишились всего нажитого, крова, а их сыны и маленькие дети умирают тысячами..
Просто так, потому что спали в своих жилищах и ничего не делали, не понимая, почему умирают их мамы, братишки, сестренки..
За что?
За что они погибли и продолжают погибать?
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