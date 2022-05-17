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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3006
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 19:31
#196
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Цитата:
abaika95:
идиотизм российских властей



О! Стоит только коснуться России - он тут как тут!
Бжезинский 2! Посвятил свою жизнь борьбе с РФ?
Бжезинского, польского дворянина, свидетеля исторических событий, где одну из главных ролей играл СССР - враг капиталистического мира, можно понять в нелюбви к нему. А вот что тебе-то сделали СССР и Россия, что "испытываешь такую личную неприязнь -аж кушать не можешь"?
Да активно-то как "испытываешь" и в ветках, и во флуде!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12446
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 21:18
#197
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Цитата:
таноми52:
где одну из главных ролей играл СССР - враг капиталистического мира, можно понять в нелюбви к нему. А вот что тебе-то сделали СССР и Россия, что "испытываешь такую личную неприязнь -аж кушать не можешь"?

Господь с вами какую неприязнь? Я исследую а исследователь не испытывает неприязни к объекту исследования
Учёный биолог не испытывает ведь ненависти к какому-нибудь новому виду виду бактерий или вирусу
Астроном не испытывает ненависти к опасному астероиду
А психолог не обижается на своего пациента
Надо изучить явление
Чтобы в дальнейшем знать что этот объект может выкинуть эдакое
Вот я и изучаю
Только мой объект общество целой страны
Как оно мутироволо в то что сейчас есть,почему оно так мутировало и что этому сопутствовало)
Пока мой диагноз реваншизм 1 степени помноженный на ресентимент,и на самое страшное застарелый шовинизм.
Но ничего страшного,Нации и целые страны как и отдельных людей лечат от этого
Что потом эти нации бегают живчиком лучше прежних без своих комплексов которые им жить мешают
Вон пример Японии и Германии показателен
Переболели реваншизмом и сейчас первые среди первых
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elektron
* elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 22:15
#198
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 22:54
#199
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Цитата:
abaika95:
Так что высоцкий на 9 мая это оскорбление?))

Вот скажи мне, американец, а хулиганские нецензурные стихи Пушкина на детском утреннике читать можно? Вот и брат либераст считает, что можно. Все-таки Пушкин - великий русский поэт. Но я тебе так скажу, американец, неадекватность либерально-демократических меньшинств не имеет границ. Вот у тебя много неадекватности и чего? Ты умнее стал? Нет, сила умных в здравомыслии, а невменяемость это слабость, вот тебя и слабит.
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elektron
* elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 23:03
#200
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16442
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 23:11
#201
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Цитата:
abaika95:
Пишут что их якобы менять будут на пленных россиян Спорное какое-то решение

Обменяют, а если не поймут - ... :lol:
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