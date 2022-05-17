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≡ Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44250
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
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«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16442
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:50
#60
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Цитата:
abaika95:
Туркменистан (место где живут туркмены и так далее)

Казахстан - место где живут казахи с русскими, украинцами и другими народами - все они - казахстанцы ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16442
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:54
#61
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Мож сразу переименовать в Казахские Эмираты) Песок есть, нефть есть. Чего не хватает? ))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24898
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:57
#62
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Цитата:
maxsaf:
. Чего не хватает? ))

Макс, а ты - подумай... :lol: ;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1322
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 23:00
#63
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Марик, а вот ты для украинцев из Украины брат или нет? Как думаешь?
Когда у нас в январе началось, мне один знакомый написал из Ужгорода через 8 лет молчания:
"Если помниш в 2014 когда у нас била революция и началась война я говорил тебе года так через 3-5 таж ситуация будет у вас. Как видиш я не ошибся. После ввода дружественних войск Казахстан резко изменит курс и начнет присоединятся к России. А если нет то в ближайшем будущем часть Казахстана просто войдет в состав "непобедимой"."

А когда у нас всё затихло, он опять замолчал. И не отвечает на мои вопросы.
Думаешь, украинцы сочувствовать нам будут? Фигушки.
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elektron
* elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9358
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 23:19
#64
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5131
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 23:29
#65
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Цитата:
maxsaf:
Чего не хватает? ))

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16442
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 23:38
#66
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Цитата:
Гога:

Еще уран нашли. Мож слишком много урана? :oops: :lol: все таки первое место в мире :-P
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