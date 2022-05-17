Цитата:
таноми52:
где одну из главных ролей играл СССР - враг капиталистического мира, можно понять в нелюбви к нему. А вот что тебе-то сделали СССР и Россия, что "испытываешь такую личную неприязнь -аж кушать не можешь"?
Господь с вами какую неприязнь? Я исследую а исследователь не испытывает неприязни к объекту исследования
Учёный биолог не испытывает ведь ненависти к какому-нибудь новому виду виду бактерий или вирусу
Астроном не испытывает ненависти к опасному астероиду
А психолог не обижается на своего пациента
Надо изучить явление
Чтобы в дальнейшем знать что этот объект может выкинуть эдакое
Вот я и изучаю
Только мой объект общество целой страны
Как оно мутироволо в то что сейчас есть,почему оно так мутировало и что этому сопутствовало)
Пока мой диагноз реваншизм 1 степени помноженный на ресентимент,и на самое страшное застарелый шовинизм.
Но ничего страшного,Нации и целые страны как и отдельных людей лечат от этого
Что потом эти нации бегают живчиком лучше прежних без своих комплексов которые им жить мешают
Вон пример Японии и Германии показателен
Переболели реваншизмом и сейчас первые среди первых