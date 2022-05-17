Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов

Отправлено: - 23:00

Марик, а вот ты для украинцев из Украины брат или нет? Как думаешь?

Когда у нас в январе началось, мне один знакомый написал из Ужгорода через 8 лет молчания:

"Если помниш в 2014 когда у нас била революция и началась война я говорил тебе года так через 3-5 таж ситуация будет у вас. Как видиш я не ошибся. После ввода дружественних войск Казахстан резко изменит курс и начнет присоединятся к России. А если нет то в ближайшем будущем часть Казахстана просто войдет в состав "непобедимой"."



А когда у нас всё затихло, он опять замолчал. И не отвечает на мои вопросы.

Думаешь, украинцы сочувствовать нам будут? Фигушки.