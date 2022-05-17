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Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44250
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 828
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 19:28
Сколько лет названию "Казахстан" и сколько названию "Россия"?
Почему-то никто не предлагает переименовать Россию...
В том числе менять алфавит, деньги, бесконечно менять названия столицы.
Почему-то никто не предлагает переименовать Россию...
В том числе менять алфавит, деньги, бесконечно менять названия столицы.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8640
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 19:38
Цитата:
Я не понимаю какая может быть градация между,украинцами,иракцами,персами,сирийцами и.т.д.,когда сверху падают бомбы то это одинаково ужасно для всех,но в твоём случае видимо украинцы всё таки роднее их нельзя бомбить,а тех других можно ?
Ты это хочешь сказать?
Цитата:
Есть родные и близкие они всегда будут для тебя ближе чем другие,независимо от национальности других.
111:
Ты делишь их по сортам? Я делю братьев на братьев и их дети ближе мне.
Ты делишь их по сортам? Я делю братьев на братьев и их дети ближе мне.
Я не понимаю какая может быть градация между,украинцами,иракцами,персами,сирийцами и.т.д.,когда сверху падают бомбы то это одинаково ужасно для всех,но в твоём случае видимо украинцы всё таки роднее их нельзя бомбить,а тех других можно ?
Ты это хочешь сказать?
Цитата:
111:
Я делю братьев на братьев и их дети ближе мне. Для тебя сын перса равен твоему сыну?
Я делю братьев на братьев и их дети ближе мне. Для тебя сын перса равен твоему сыну?
Есть родные и близкие они всегда будут для тебя ближе чем другие,независимо от национальности других.
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 19:51
Цитата:
Вот ты и ответил.
Говоря о перх, арабах..
Хм..
Русский, украинец, берорусс, якут с России, чеченец, и тд, я ставлю их в один ряд.
А уж потом персы и зимбвавбийцы, японцы или китайцы..
Добринцофф:
Есть родные и близкие они всегда будут для тебя ближе чем другие
Есть родные и близкие они всегда будут для тебя ближе чем другие
Вот ты и ответил.
Говоря о перх, арабах..
Хм..
Русский, украинец, берорусс, якут с России, чеченец, и тд, я ставлю их в один ряд.
А уж потом персы и зимбвавбийцы, японцы или китайцы..
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 19:56
Марик, когда, референдум будет?...
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 20:00
Цитата:
Вот тут ты не прав!
Как на них называть то?
Ясно что разные нации гибнут там, но это именно народ Украины!
Никто же в здравом уме не говорит что именно русская армия их бомбит.
Их бомбит российская армия.
Тебе как надо, все нации перечислять что ли, кто там гибнет на земле Украины?
Как говорим Россия и российский народ, так и говорим Украина и украинский народ.
Подразумевая под народом все нации..
Добринцофф:
не понимаю какая может быть градация между,украинцами,иракцами,персами,сирийцами и.т.д.,когда сверху падают бомбы то это одинаково ужасно для всех,но в твоём случае видимо украинцы всё таки роднее их нельзя бомби
не понимаю какая может быть градация между,украинцами,иракцами,персами,сирийцами и.т.д.,когда сверху падают бомбы то это одинаково ужасно для всех,но в твоём случае видимо украинцы всё таки роднее их нельзя бомби
Вот тут ты не прав!
Как на них называть то?
Ясно что разные нации гибнут там, но это именно народ Украины!
Никто же в здравом уме не говорит что именно русская армия их бомбит.
Их бомбит российская армия.
Тебе как надо, все нации перечислять что ли, кто там гибнет на земле Украины?
Как говорим Россия и российский народ, так и говорим Украина и украинский народ.
Подразумевая под народом все нации..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3006
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 20:03
Цитата:
Вы только посмотрите на него! Казахская Ванга-2!(Вангаkz 1 - Абайка)
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА...!
100% уверенность!
И эту уверенность он мало-помалу, исподтишка вытаскивает на публику и ненавязчиво так пропагандирует.
Абайка, учись у него умению "разжигать"!
Что ты так откровенно демонстрируешься?
"Камуфлироваться" надо
111:
когда то надо ожидать от нее обязательного предательства и удара в спину..
когда то надо ожидать от нее обязательного предательства и удара в спину..
Вы только посмотрите на него! Казахская Ванга-2!(Вангаkz 1 - Абайка)
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА...!
100% уверенность!
И эту уверенность он мало-помалу, исподтишка вытаскивает на публику и ненавязчиво так пропагандирует.
Абайка, учись у него умению "разжигать"!
Что ты так откровенно демонстрируешься?
"Камуфлироваться" надо
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3031
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 20:08
Цитата:
Давайте лучше, по старинке и по привычке: - переименовывать столицу и улицы, тут ещё поле напаханное - так надёжней и привычней будет ИМ по прежнему бабло рубить, тем более старый ушёл окончательно а новый уже реально рулит; со страной ещё рано наверное - напортачат что нибудь по умной глупости и окажемся в каздурасе.
drakon:
когда, референдум будет
когда, референдум будет
Давайте лучше, по старинке и по привычке: - переименовывать столицу и улицы, тут ещё поле напаханное - так надёжней и привычней будет ИМ по прежнему бабло рубить, тем более старый ушёл окончательно а новый уже реально рулит; со страной ещё рано наверное - напортачат что нибудь по умной глупости и окажемся в каздурасе.
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 20:40
Цитата:
Когда он президентом станет..
drakon:
Марик, когда, референдум будет?..
Марик, когда, референдум будет?..
Когда он президентом станет..
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 20:55
Цитата:
Потому что по примеру Афганистана и Пакистана, Туркменистана и прочих "станов". От слова "стан" - пришел, постоял, ушел
abaika95:
По примеру Чехии,раз у них Чехия (страна Чехов) то почему у нас не Казак(х)ия?
По примеру Чехии,раз у них Чехия (страна Чехов) то почему у нас не Казак(х)ия?
Потому что по примеру Афганистана и Пакистана, Туркменистана и прочих "станов". От слова "стан" - пришел, постоял, ушел
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 21:09
Цитата:
Удивительно но в данном случае тыкая пальцем в небо вы Всё-таки попали в нос)
Стан действительно означает остановку
Отсюда и слово станица но сейчас стан обозначает место жительства таких то
Афганистан (правда такой нации нет) место где живут афганцы
Туркменистан (место где живут туркмены и так далее)
А вот что означает Россия непонятно
Чехия и Турция ладно нации такие есть Чехи и турки
А кто такие Росы?)))
maxsaf:
Потому что по примеру Афганистана и Пакистана, Туркменистана и прочих "станов". От слова "стан" - пришел, постоял, ушел
Потому что по примеру Афганистана и Пакистана, Туркменистана и прочих "станов". От слова "стан" - пришел, постоял, ушел
Удивительно но в данном случае тыкая пальцем в небо вы Всё-таки попали в нос)
Стан действительно означает остановку
Отсюда и слово станица но сейчас стан обозначает место жительства таких то
Афганистан (правда такой нации нет) место где живут афганцы
Туркменистан (место где живут туркмены и так далее)
А вот что означает Россия непонятно
Чехия и Турция ладно нации такие есть Чехи и турки
А кто такие Росы?)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5131
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 21:49
Кстати, латинское название «Russia» в западноевропейских источниках уже встречалось в 11-м веке.
(Пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9358
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:06
Комментарий проходит проверку.
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:38
Комментарий проходит проверку.
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:44
Цитата:
Так можно же, вторым вопросом, 5 июня,
включить...
111:
Когда он президентом станет..
Когда он президентом станет..
Так можно же, вторым вопросом, 5 июня,
включить...
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 22:47
Цитата:
Теперь есть. Как и нация казахи. Появилась не так давно.
abaika95:
Афганистан (правда такой нации нет) место где живут афганцы
Афганистан (правда такой нации нет) место где живут афганцы
Теперь есть. Как и нация казахи. Появилась не так давно.
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