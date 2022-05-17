Отправлено: - 19:38

111:

Ты делишь их по сортам? Я делю братьев на братьев и их дети ближе мне.

111:

Я делю братьев на братьев и их дети ближе мне. Для тебя сын перса равен твоему сыну?

Цитата:Я не понимаю какая может быть градация между,украинцами,иракцами,персами,сирийцами и.т.д.,когда сверху падают бомбы то это одинаково ужасно для всех,но в твоём случае видимо украинцы всё таки роднее их нельзя бомбить,а тех других можно ?Ты это хочешь сказать?Цитата:Есть родные и близкие они всегда будут для тебя ближе чем другие,независимо от национальности других.