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≡ Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44249
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
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«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5128
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 16:16
#30
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Цитата:
Didos:
На двух стульях усидеть хочешь?

-----А он это могет , даже на 3х усидить
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24895
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 16:28
#31
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Цитата:
abaika95:
то почему не Туркестан назваться?

И столицу, сдеоать, в Туркестанской области... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12830
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 16:44
#32
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Цитата:
Didos:
На двух стульях усидеть хочешь?

На каких двух?
И где я говорил за вступление?
Я говорил за аренду.
Профайл
D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
54
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 16:47
#33
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Цитата:
111:
Я говорил за аренду.

Приведи пожалуйста пример где, в какой стране, аренда земли другой стране на 300 лет есть? и какой цимус арендодателю она принесла?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12830
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 16:55
#34
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Цитата:
Didos:
земли другой стране на 300 лет есть

Сперва это делается на 99 лет..
С продлением.
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
54
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 17:03
#35
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Цитата:
111:
Сперва это делается на 99 лет.. С продлением.

А пример привести не хочешь или хочешь чтобы мы были первопроходцами ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12830
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 17:12
#36
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Цитата:
Didos:
пример привести не хочешь или хочешь чтобы мы были первопроходцами ?

Для защиты Родины от будущего агрессора все средства хороши..
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
54
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 17:26
#37
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Цитата:
111:
Для защиты Родины от будущего агрессора все средства хороши

ТОгда может предложишь им на 99 лет?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
374
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 17:50
#38
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Какой бред... :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24895
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 18:03
#39
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Цитата:
111:
Сперва это делается на 99 лет..

Россия арендовала Аляску, на 99 лет,
США. И где она, Аляска, теперь?... 8-) :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5128
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 18:20
#40
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Цитата:
111:
будущего агрессора

---Кто агрессор ?? я там тебе в личку послал ,
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2801
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 18:21
#41
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Цитата:
Казахстанский политический деятель Булат Абилов


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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8639
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 18:41
#42
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Цитата:
111:
В Ираке живут персы. Они нам не братья

Украинцы братья,а персы не братья,они люди второго сорта и их можно бомбить?
Ты это хочеш сказать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12830
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 19:00
#43
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Цитата:
Добринцофф:
персы не братья,они люди второго сорта

Ты делишь их по сортам?
Я делю братьев на братьев и их дети ближе мне.
Для тебя сын перса равен твоему сыну?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12830
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 19:03
#44
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Цитата:
Гога:
Кто агрессор ?? я

Хм..
В войне Украина Россия, конечно агрессор тот, кто напал на Украину в 4 утра..
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