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Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44249
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 16:16
Цитата:
-----А он это могет , даже на 3х усидить
Didos:
На двух стульях усидеть хочешь?
На двух стульях усидеть хочешь?
-----А он это могет , даже на 3х усидить
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 16:28
Цитата:
И столицу, сдеоать, в Туркестанской области...
abaika95:
то почему не Туркестан назваться?
то почему не Туркестан назваться?
И столицу, сдеоать, в Туркестанской области...
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 16:44
Цитата:
На каких двух?
И где я говорил за вступление?
Я говорил за аренду.
Didos:
На двух стульях усидеть хочешь?
На двух стульях усидеть хочешь?
На каких двух?
И где я говорил за вступление?
Я говорил за аренду.
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 16:47
Цитата:
Приведи пожалуйста пример где, в какой стране, аренда земли другой стране на 300 лет есть? и какой цимус арендодателю она принесла?
111:
Я говорил за аренду.
Я говорил за аренду.
Приведи пожалуйста пример где, в какой стране, аренда земли другой стране на 300 лет есть? и какой цимус арендодателю она принесла?
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 16:55
Цитата:
Сперва это делается на 99 лет..
С продлением.
Didos:
земли другой стране на 300 лет есть
земли другой стране на 300 лет есть
Сперва это делается на 99 лет..
С продлением.
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 17:03
Цитата:
А пример привести не хочешь или хочешь чтобы мы были первопроходцами ?
111:
Сперва это делается на 99 лет.. С продлением.
Сперва это делается на 99 лет.. С продлением.
А пример привести не хочешь или хочешь чтобы мы были первопроходцами ?
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 17:12
Цитата:
Для защиты Родины от будущего агрессора все средства хороши..
Didos:
пример привести не хочешь или хочешь чтобы мы были первопроходцами ?
пример привести не хочешь или хочешь чтобы мы были первопроходцами ?
Для защиты Родины от будущего агрессора все средства хороши..
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 17:26
Цитата:
ТОгда может предложишь им на 99 лет?
111:
Для защиты Родины от будущего агрессора все средства хороши
Для защиты Родины от будущего агрессора все средства хороши
ТОгда может предложишь им на 99 лет?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 374
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 17:50
Какой бред...
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 18:03
Цитата:
Россия арендовала Аляску, на 99 лет,
США. И где она, Аляска, теперь?...
111:
Сперва это делается на 99 лет..
Сперва это делается на 99 лет..
Россия арендовала Аляску, на 99 лет,
США. И где она, Аляска, теперь?...
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 18:20
Цитата:
---Кто агрессор ?? я там тебе в личку послал ,
111:
будущего агрессора
будущего агрессора
---Кто агрессор ?? я там тебе в личку послал ,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2801
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 18:21
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8639
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 18:41
Цитата:
Украинцы братья,а персы не братья,они люди второго сорта и их можно бомбить?
Ты это хочеш сказать?
111:
В Ираке живут персы. Они нам не братья
В Ираке живут персы. Они нам не братья
Украинцы братья,а персы не братья,они люди второго сорта и их можно бомбить?
Ты это хочеш сказать?
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 19:00
Цитата:
Ты делишь их по сортам?
Я делю братьев на братьев и их дети ближе мне.
Для тебя сын перса равен твоему сыну?
Добринцофф:
персы не братья,они люди второго сорта
персы не братья,они люди второго сорта
Ты делишь их по сортам?
Я делю братьев на братьев и их дети ближе мне.
Для тебя сын перса равен твоему сыну?
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 19:03
Цитата:
Хм..
В войне Украина Россия, конечно агрессор тот, кто напал на Украину в 4 утра..
Гога:
Кто агрессор ?? я
Кто агрессор ?? я
Хм..
В войне Украина Россия, конечно агрессор тот, кто напал на Украину в 4 утра..
-
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