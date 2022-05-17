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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:20
Цитата:
Сегодня , 16 , а завтра - 2, ---оно тебе надо ???
111:
депозит
депозит
Сегодня , 16 , а завтра - 2, ---оно тебе надо ???
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:45
Цитата:
У нас пока по году.
Гога:
Сегодня , 16 , а завтра - 2, -
Сегодня , 16 , а завтра - 2, -
У нас пока по году.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:46
Цитата:
Ты не знаешь своего родного города?
Гога:
Приезжай , сам проинспектируешь
Приезжай , сам проинспектируешь
Ты не знаешь своего родного города?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 669
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:57
Цитата:
а где вы прочитали, что у Лондона отобрали?)
abaika95:
Да странно у Лондона отобрали
Да странно у Лондона отобрали
а где вы прочитали, что у Лондона отобрали?)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:11
Цитата:
Пардон
Не внимательно прочитал ваш опус
Время зря потратил)
lavprof:
а где вы прочитали, что у Лондона отобрали?)
а где вы прочитали, что у Лондона отобрали?)
Пардон
Не внимательно прочитал ваш опус
Время зря потратил)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:16
Азовцы сдались в плен
Именно в плен
Пишут что их якобы менять будут на пленных россиян
Спорное какое-то решение
Россия обязана судить Азов ведь она считает их нацистами
Если их выдадут это репутационная ошибка для России (какая уже по счету)
Весь мир уважает Азов за стойкость и мужество
Новые спартанцы
Если их убьют в российском плену они мученики и герои
Если их осудят в России они мученики и герои
Если их обменяют они всеровно мученики и герои
А вот если они в плену публично отрекутся от Украинской власти то тут уже есть ход для дальнейшей игры
Именно в плен
Пишут что их якобы менять будут на пленных россиян
Спорное какое-то решение
Россия обязана судить Азов ведь она считает их нацистами
Если их выдадут это репутационная ошибка для России (какая уже по счету)
Весь мир уважает Азов за стойкость и мужество
Новые спартанцы
Если их убьют в российском плену они мученики и герои
Если их осудят в России они мученики и герои
Если их обменяют они всеровно мученики и герои
А вот если они в плену публично отрекутся от Украинской власти то тут уже есть ход для дальнейшей игры
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1596
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:36
Цитата:
Не весь. И за что?) Стойкость и мужество, это не их конек. А вот живьем людей сжигать- это да, по их части.
Цитата:
Новые обоsранцы. Из числа тех, многих, истерично кричавших и позорно бросающих оружие и военную технику - а я чО, я ж повар! А Спартанцы в плен не сдаются.
Весь мир уважает Азов за стойкость и мужество
Не весь. И за что?) Стойкость и мужество, это не их конек. А вот живьем людей сжигать- это да, по их части.
Цитата:
Новые спартанцы
Новые обоsранцы. Из числа тех, многих, истерично кричавших и позорно бросающих оружие и военную технику - а я чО, я ж повар! А Спартанцы в плен не сдаются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:44
Их вообще никто не уважает. Как можно уважать расходный материал?
А они именно расходный материал в руках США и НАТО.
Потому единственный шанс у них сохранить себе жизнь - сдаться в плен. Что они и решились сделать.
А судить их будут не в России. Судить их будут в Донецке. За все свои преступления ответят.
А они именно расходный материал в руках США и НАТО.
Потому единственный шанс у них сохранить себе жизнь - сдаться в плен. Что они и решились сделать.
А судить их будут не в России. Судить их будут в Донецке. За все свои преступления ответят.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:47
Цитата:
Согласен
Северная полупустая часть мира как всегда против
А уважают за мужество
Цитата:
82 дня в крепости оборонятся
В Бресте сколько сидел? Месяца два?))Цитата:
Это про Одессу где если бы не сожгли одних сожгли бы других?
Встретились украинские радикалы и российские
Причем российские не с цветочками там были)
Кстати а почему начальник УВД Одессы который должен был следить за правопорядком в тот момент сейчас находится в России и его никто не судит?)
Задумайтесь Цитата:
82 дня так-то не бросали оружие и давали жару всем окупантам
Ну вам конечно хочется чтобы они были трусами которые без рук без ног сидели в крепости до последнего
Кстати и ещё даже не все вышли))
А так уже понятно у россиян опять щас Высоцкий будет виноват)
Змея Подколодная:
Не весь. И за что?
Не весь. И за что?
Согласен
Северная полупустая часть мира как всегда против
А уважают за мужество
Цитата:
Змея Подколодная:
Стойкость и мужество, это не их конек
Стойкость и мужество, это не их конек
82 дня в крепости оборонятся
В Бресте сколько сидел? Месяца два?))Цитата:
Змея Подколодная:
вот живьем людей сжигать- это да, по их части.
вот живьем людей сжигать- это да, по их части.
Это про Одессу где если бы не сожгли одних сожгли бы других?
Встретились украинские радикалы и российские
Причем российские не с цветочками там были)
Кстати а почему начальник УВД Одессы который должен был следить за правопорядком в тот момент сейчас находится в России и его никто не судит?)
Задумайтесь Цитата:
Змея Подколодная:
Новые обоsранцы. Из числа тех, многих, истерично кричавших и позорно бросающих оружие и военную технику - а я чО, я ж повар!
Новые обоsранцы. Из числа тех, многих, истерично кричавших и позорно бросающих оружие и военную технику - а я чО, я ж повар!
82 дня так-то не бросали оружие и давали жару всем окупантам
Ну вам конечно хочется чтобы они были трусами которые без рук без ног сидели в крепости до последнего
Кстати и ещё даже не все вышли))
А так уже понятно у россиян опять щас Высоцкий будет виноват)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2092
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:48
Цитата:
Оказывается, что практически невозможно быстро объяснить что-то человеку, стоящему на более низкой ступени культуры. Начинаешь понимать и уважать Миклухо-Маклая.
З.Ы. Ну так что там с шествием в колонне мусульман на празднике с карикатурой из Шарли Эбдо? Или так и будем дальше юлить и передергивать?
abaika95:
Тоесть песня "идут по Украине солдаты группы центр" оскорбительна на 9 мая так?))
Тоесть песня "идут по Украине солдаты группы центр" оскорбительна на 9 мая так?))
Оказывается, что практически невозможно быстро объяснить что-то человеку, стоящему на более низкой ступени культуры. Начинаешь понимать и уважать Миклухо-Маклая.
З.Ы. Ну так что там с шествием в колонне мусульман на празднике с карикатурой из Шарли Эбдо? Или так и будем дальше юлить и передергивать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:51
Цитата:
Странно
А раненые бойцы России которым лица на камеру блюрят тоже расходный материал которых нельзя уважать?)) Вроде герои но лица замазали))
Цитата:
Осудят в Донецке для всех они всеровно герои и мученики
Цунгцванг у России сейчас)
По любому из азовцев сделают новых святых по типу че Гевары котрый кстати тоже сдался в плен)
Памятники будет по миру ставить
Паламара на футболках на стенах станут рисовать
А российских бойцов нет))
У России один символ бабулька в спортивке)
Skeptic:
Их вообще никто не уважает. Как можно уважать расходный материал?
Их вообще никто не уважает. Как можно уважать расходный материал?
Странно
А раненые бойцы России которым лица на камеру блюрят тоже расходный материал которых нельзя уважать?)) Вроде герои но лица замазали))
Цитата:
Skeptic:
Потому единственный шанс у них сохранить себе жизнь - сдаться в плен. Что они и решились сделать. А судить их будут не в России. Судить их будут в Донецке. За все свои преступления ответят.
Потому единственный шанс у них сохранить себе жизнь - сдаться в плен. Что они и решились сделать. А судить их будут не в России. Судить их будут в Донецке. За все свои преступления ответят.
Осудят в Донецке для всех они всеровно герои и мученики
Цунгцванг у России сейчас)
По любому из азовцев сделают новых святых по типу че Гевары котрый кстати тоже сдался в плен)
Памятники будет по миру ставить
Паламара на футболках на стенах станут рисовать
А российских бойцов нет))
У России один символ бабулька в спортивке)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 18:06
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 18:10
Быстро , однако !! Правда не нравится ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 18:33
Цитата:
Ой можете хоть на голову встать и кривляться
Всем и самое главное ВАМ самому понятно что вы сейчас отмазываете идиотизм российских властей поэтому делаете это не умело и не охотно потомучто сами не понимаете что происходит и как Из этого выпутываться а выпутываться то надо)))
Так что высоцкий на 9 мая это оскорбление?))
Маркс:
Оказывается, что практически невозможно быстро объяснить что-то человеку, стоящему на более низкой ступени культуры. Начинаешь понимать и уважать Миклухо-Маклая.
Оказывается, что практически невозможно быстро объяснить что-то человеку, стоящему на более низкой ступени культуры. Начинаешь понимать и уважать Миклухо-Маклая.
Ой можете хоть на голову встать и кривляться
Всем и самое главное ВАМ самому понятно что вы сейчас отмазываете идиотизм российских властей поэтому делаете это не умело и не охотно потомучто сами не понимаете что происходит и как Из этого выпутываться а выпутываться то надо)))
Так что высоцкий на 9 мая это оскорбление?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 18:42
Как Украина разбереться с захватчиками Мариуполь справедливо переименуют в крепость АзовСталь
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