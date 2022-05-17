Отправлено: - 17:47

Змея Подколодная:

Не весь. И за что?

Змея Подколодная:

Стойкость и мужество, это не их конек

Змея Подколодная:

вот живьем людей сжигать- это да, по их части.

Змея Подколодная:

Новые обоsранцы. Из числа тех, многих, истерично кричавших и позорно бросающих оружие и военную технику - а я чО, я ж повар!

Цитата:СогласенСеверная полупустая часть мира как всегда противА уважают за мужествоЦитата:82 дня в крепости оборонятсяВ Бресте сколько сидел? Месяца два?))Цитата:Это про Одессу где если бы не сожгли одних сожгли бы других?Встретились украинские радикалы и российскиеПричем российские не с цветочками там были)Кстати а почему начальник УВД Одессы который должен был следить за правопорядком в тот момент сейчас находится в России и его никто не судит?)Задумайтесь Цитата:82 дня так-то не бросали оружие и давали жару всем окупантамНу вам конечно хочется чтобы они были трусами которые без рук без ног сидели в крепости до последнегоКстати и ещё даже не все вышли))А так уже понятно у россиян опять щас Высоцкий будет виноват)