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≡ "Это не реакция" - После детского митинга акимат Рудного сообщил о планах строительства площадки в "Шанхай"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44249
"Это не реакция" - После детского митинга акимат Рудного сообщил о планах строительства площадки в "Шанхай"
Отправлено: 17.05.22 - 17:40
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Обращение заместителя акима Рудного Азамата ИСКАКОВА опубликовали на странице акимата Рудного в Instagram сегодня, 17 мая. В нем чиновник сообщает, что на пересечении улиц Майлина и Шаляпина вскоре появится новая детская площадка.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
374
Re: "Это не реакция" - После детского митинга акимат...
Отправлено: 17.05.22 - 17:40
#1
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Вот про "Городскую инициативу" лучше не упоминать. На те деньги ничего путнего построить невозможно.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12443
Re: "Это не реакция" - После детского митинга акимат...
Отправлено: 17.05.22 - 17:42
#2
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Митинг тургайцев за отделение был
Митинг женщин за пенсионный возраст был
Вот митинг детей за детскую площадку
Наконец-то до нашей власти дошло что незачем запрещать митинги
Хай митингуют кто угодно
Чтобы эти митинги стали не невесть какая новость года а просто обывательская ситуация на которую никто не реагирует)
Ну митингуют феминистки за отмену лифчика
Временщики за отмену времени
А казаки за разрешение носить медали "за взятие сельпо" ну и пусть митингуют
Желательно с песнями и плясками)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24895
"Это не реакция" - После детского митинга акимат Рудного сообщил о планах строительства площадки в "Шанхай"
Отправлено: 17.05.22 - 18:38
#3
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Цитата:
abaika95:
Вот митинг детей за детскую площадку

Почему, из не задержала - полиция?
За не покуплу билета, в автобусе,
Малолетку, задержала Полиция... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 17.05.2022 - 18:43]
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