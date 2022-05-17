Re: "Это не реакция" - После детского митинга акимат...

Отправлено: - 17:42

Митинг тургайцев за отделение был

Митинг женщин за пенсионный возраст был

Вот митинг детей за детскую площадку

Наконец-то до нашей власти дошло что незачем запрещать митинги

Хай митингуют кто угодно

Чтобы эти митинги стали не невесть какая новость года а просто обывательская ситуация на которую никто не реагирует)

Ну митингуют феминистки за отмену лифчика

Временщики за отмену времени

А казаки за разрешение носить медали "за взятие сельпо" ну и пусть митингуют

Желательно с песнями и плясками)