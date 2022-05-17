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≡ Фонтан высотой около 10 метров бил в центре Костаная из-за аварии на теплотрассе во время опрессовки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44249
Фонтан высотой около 10 метров бил в центре Костаная из-за аварии на теплотрассе во время опрессовки
Отправлено: 17.05.22 - 18:37
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ЧП произошло сегодня, 17 мая, около 14:30, на перекрестке пр. Абая и ул. Гоголя. Вода текла в сторону ул. Набережной, участок дороги перекрыли. Тротуар возле супермаркета «Рахат» стал большой лужей, магазин временно закрыли.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5128
Re: Фонтан высотой около 10 метров бил в центре Костаная из-за...
Отправлено: 17.05.22 - 18:37
#1
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Красота !!Ещё бы цветомузыкальное сопровождение .
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