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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 13 из 13«1...111213
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5128
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:20
#181
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Цитата:
111:
депозит

Сегодня , 16 , а завтра - 2, ---оно тебе надо ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:45
#182
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Цитата:
Гога:
Сегодня , 16 , а завтра - 2, -

У нас пока по году.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12830
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:46
#183
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Цитата:
Гога:
Приезжай , сам проинспектируешь

Ты не знаешь своего родного города?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
669
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:57
#184
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Цитата:
abaika95:
Да странно у Лондона отобрали

а где вы прочитали, что у Лондона отобрали?)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:11
#185
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Цитата:
lavprof:
а где вы прочитали, что у Лондона отобрали?)

Пардон
Не внимательно прочитал ваш опус
Время зря потратил)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:16
#186
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Азовцы сдались в плен
Именно в плен
Пишут что их якобы менять будут на пленных россиян
Спорное какое-то решение
Россия обязана судить Азов ведь она считает их нацистами
Если их выдадут это репутационная ошибка для России (какая уже по счету)
Весь мир уважает Азов за стойкость и мужество
Новые спартанцы
Если их убьют в российском плену они мученики и герои
Если их осудят в России они мученики и герои
Если их обменяют они всеровно мученики и герои
А вот если они в плену публично отрекутся от Украинской власти то тут уже есть ход для дальнейшей игры
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1596
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:36
#187
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Цитата:
Весь мир уважает Азов за стойкость и мужество

Не весь. И за что?) Стойкость и мужество, это не их конек. А вот живьем людей сжигать- это да, по их части.

Цитата:
Новые спартанцы


Новые обоsранцы. Из числа тех, многих, истерично кричавших и позорно бросающих оружие и военную технику - а я чО, я ж повар! А Спартанцы в плен не сдаются.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:44
#188
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Их вообще никто не уважает. Как можно уважать расходный материал?
А они именно расходный материал в руках США и НАТО.
Потому единственный шанс у них сохранить себе жизнь - сдаться в плен. Что они и решились сделать.
А судить их будут не в России. Судить их будут в Донецке. За все свои преступления ответят.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:47
#189
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Цитата:
Змея Подколодная:
Не весь. И за что?

Согласен
Северная полупустая часть мира как всегда против
А уважают за мужество
Цитата:
Змея Подколодная:
Стойкость и мужество, это не их конек

82 дня в крепости оборонятся
В Бресте сколько сидел? Месяца два?))Цитата:
Змея Подколодная:
вот живьем людей сжигать- это да, по их части.

Это про Одессу где если бы не сожгли одних сожгли бы других?
Встретились украинские радикалы и российские
Причем российские не с цветочками там были)
Кстати а почему начальник УВД Одессы который должен был следить за правопорядком в тот момент сейчас находится в России и его никто не судит?)
Задумайтесь Цитата:
Змея Подколодная:
Новые обоsранцы. Из числа тех, многих, истерично кричавших и позорно бросающих оружие и военную технику - а я чО, я ж повар!

82 дня так-то не бросали оружие и давали жару всем окупантам
Ну вам конечно хочется чтобы они были трусами которые без рук без ног сидели в крепости до последнего
Кстати и ещё даже не все вышли))

А так уже понятно у россиян опять щас Высоцкий будет виноват)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2092
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:48
#190
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Цитата:
abaika95:
Тоесть песня "идут по Украине солдаты группы центр" оскорбительна на 9 мая так?))

Оказывается, что практически невозможно быстро объяснить что-то человеку, стоящему на более низкой ступени культуры. Начинаешь понимать и уважать Миклухо-Маклая.

З.Ы. Ну так что там с шествием в колонне мусульман на празднике с карикатурой из Шарли Эбдо? Или так и будем дальше юлить и передергивать?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 17:51
#191
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Цитата:
Skeptic:
Их вообще никто не уважает. Как можно уважать расходный материал?

Странно
А раненые бойцы России которым лица на камеру блюрят тоже расходный материал которых нельзя уважать?)) Вроде герои но лица замазали))
Цитата:
Skeptic:
Потому единственный шанс у них сохранить себе жизнь - сдаться в плен. Что они и решились сделать. А судить их будут не в России. Судить их будут в Донецке. За все свои преступления ответят.

Осудят в Донецке для всех они всеровно герои и мученики
Цунгцванг у России сейчас)
По любому из азовцев сделают новых святых по типу че Гевары котрый кстати тоже сдался в плен)
Памятники будет по миру ставить
Паламара на футболках на стенах станут рисовать
А российских бойцов нет))
У России один символ бабулька в спортивке)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5128
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 18:06
#192
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5128
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 18:10
#193
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Быстро , однако !! :-P Правда не нравится ??
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 18:33
#194
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Цитата:
Маркс:
Оказывается, что практически невозможно быстро объяснить что-то человеку, стоящему на более низкой ступени культуры. Начинаешь понимать и уважать Миклухо-Маклая.

Ой можете хоть на голову встать и кривляться
Всем и самое главное ВАМ самому понятно что вы сейчас отмазываете идиотизм российских властей поэтому делаете это не умело и не охотно потомучто сами не понимаете что происходит и как Из этого выпутываться а выпутываться то надо)))
Так что высоцкий на 9 мая это оскорбление?))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12443
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 18:42
#195
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Как Украина разбереться с захватчиками Мариуполь справедливо переименуют в крепость АзовСталь
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