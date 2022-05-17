Отправлено: - 17:35

111:

ТВ не смотрю, хотя на Триколор подписка.

Без него уверен.



Цитата:Это какой-то новомодный стереотип, что если я не смотрю ТВ, а смотрю Собчак и Дудя в ютубе, то обладаю истиной в последней инстанции? На самом деле объективной информации нет ни с одной, ни с другой стороны, но есть некая средняя составляющая, которую можно считать максимально адекватной. Поэтому если кто-то хвалится, что не смотрит ТВ, его мировосприятие уже смещено в сторону от истинного положения вещей и вести беседы с таким деформированным оппонентом нет никакого смысла.Недавно прочитал, что любая новая идеология на первой своей стадии для проникновения в мозг должна содержать некую шокирующую или "секретную" информацию, чтобы поколебать устои и закрепиться в предназначенном субъекте. Но если нет никаких конкретных данных, то можно же их просто выдумать. Как говорил главный идеолог нацизма - солги посильней и что нибудь от твоей лжи останется в обывателе. Отсюда и растут ноги всяких дворцов с золотыми неподъемными ершиками для бриллиантовых унитазов в десятки тысяч карат весом. А сейчас пошли эти бесконечные фейки со стороны западно-украинских идеологов. Так что некоторым наоборот очень полезно посмотреть вместо нелепой и нелогичной бредятины ютубчиковых звезд нормальное, спокойное и логичное ТВ, чтобы хоть чуток приблизиться к средней величине - норме.