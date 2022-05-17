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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 02:39
Цитата:
Я Родину свою люблю
Под Курском соловьи поют,
В Москве зады, как прежде, лижут...
Я Родину люблю свою,
Но государство - ненавижу!
Везде ворьё, куда не плюнь,
И всяк из них летит "на царство"...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!
Народу денег не дают,
Ракеты посылают к Марсу...
Я Родину свою люблю,
И ненавижу государство!
"Рублёвым" платят по рублю,
Зураб Россией не обижен...
Я Родину свою люблю,
А государство - ненавижу!
От "левой" водки все блюют,
В больницу - с собственным лекарством...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!
Нам мир навешал столько плюх!
"Спартак" в газетах круче "Барса"...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!
Немцов "курчавит" по Кремлю,
Климентьев, друг его, пострижен.
Ефимыча в упор не вижу,
Поскольку Родину люблю,
А государство ненавижу!
В себе желание давлю
Купить шале вблизи Парижа.
Я государство ненавижу,
Но очень Родину люблю!
Под Курском соловьи поют,
В Москве зады, как прежде, лижут...
Я Родину люблю свою,
Но государство - ненавижу!
Везде ворьё, куда не плюнь,
И всяк из них летит "на царство"...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!
Народу денег не дают,
Ракеты посылают к Марсу...
Я Родину свою люблю,
И ненавижу государство!
"Рублёвым" платят по рублю,
Зураб Россией не обижен...
Я Родину свою люблю,
А государство - ненавижу!
От "левой" водки все блюют,
В больницу - с собственным лекарством...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!
Нам мир навешал столько плюх!
"Спартак" в газетах круче "Барса"...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!
Немцов "курчавит" по Кремлю,
Климентьев, друг его, пострижен.
Ефимыча в упор не вижу,
Поскольку Родину люблю,
А государство ненавижу!
В себе желание давлю
Купить шале вблизи Парижа.
Я государство ненавижу,
Но очень Родину люблю!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 02:41
Цитата:
---Был бы понятный - был бы неинтересен .Селедку по - моему делал ?
111:
Ты какой то непонятный,
Ты какой то непонятный,
---Был бы понятный - был бы неинтересен .Селедку по - моему делал ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 12:54
Цитата:
Мы ее мало берем сейчас, на шубу брали только.
Гога:
Селедку по - моему делал ?
Селедку по - моему делал ?
Мы ее мало берем сейчас, на шубу брали только.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 12:55
Цитата:
Вы россияне так просто думаете.
Но собери вас вместе, у вас всегда одно патриотическое мнение, какая то агрессия..
Гога:
меня всегда есть свое мнение .
меня всегда есть свое мнение .
Вы россияне так просто думаете.
Но собери вас вместе, у вас всегда одно патриотическое мнение, какая то агрессия..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 13:19
Цитата:
---Я , в отличии от тебя , за всех отвечать не привык .А ты постоянно местоимения путаешь - отвечаешь за всех .Период коллективизации давно кончился .
111:
Вы россияне так просто думаете.
Вы россияне так просто думаете.
---Я , в отличии от тебя , за всех отвечать не привык .А ты постоянно местоимения путаешь - отвечаешь за всех .Период коллективизации давно кончился .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 13:23
Цитата:
---Ты так в этом уверен ??Или ТВ российского насмотрелся??
111:
Но собери вас вместе, у вас всегда одно патриотическое мнение, какая то агрессия..
Но собери вас вместе, у вас всегда одно патриотическое мнение, какая то агрессия..
---Ты так в этом уверен ??Или ТВ российского насмотрелся??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 13:27
К чему это **Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу. ** --- да просто так .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 14:47
Цитата:
ТВ не смотрю, хотя на Триколор подписка.
Без него уверен.
Я вас каждый раз тут вижу же..
Гога:
Ты так в этом уверен ??
Ты так в этом уверен ??
ТВ не смотрю, хотя на Триколор подписка.
Без него уверен.
Я вас каждый раз тут вижу же..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 15:26
Цитата:
----Смеяться буду весь день !!А у кого подписка на росканалы ??
111:
ТВ не смотрю,
ТВ не смотрю,
----Смеяться буду весь день !!А у кого подписка на росканалы ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 15:39
Цитата:
Триколор тв.
Подписывался, когда Россия оголтело лгала, что не нападет на Украину.
Гога:
А у кого подписка на росканалы ??
А у кого подписка на росканалы ??
Триколор тв.
Подписывался, когда Россия оголтело лгала, что не нападет на Украину.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2092
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 17:35
Цитата:
Это какой-то новомодный стереотип, что если я не смотрю ТВ, а смотрю Собчак и Дудя в ютубе, то обладаю истиной в последней инстанции? На самом деле объективной информации нет ни с одной, ни с другой стороны, но есть некая средняя составляющая, которую можно считать максимально адекватной. Поэтому если кто-то хвалится, что не смотрит ТВ, его мировосприятие уже смещено в сторону от истинного положения вещей и вести беседы с таким деформированным оппонентом нет никакого смысла.
Недавно прочитал, что любая новая идеология на первой своей стадии для проникновения в мозг должна содержать некую шокирующую или "секретную" информацию, чтобы поколебать устои и закрепиться в предназначенном субъекте. Но если нет никаких конкретных данных, то можно же их просто выдумать. Как говорил главный идеолог нацизма - солги посильней и что нибудь от твоей лжи останется в обывателе. Отсюда и растут ноги всяких дворцов с золотыми неподъемными ершиками для бриллиантовых унитазов в десятки тысяч карат весом. А сейчас пошли эти бесконечные фейки со стороны западно-украинских идеологов. Так что некоторым наоборот очень полезно посмотреть вместо нелепой и нелогичной бредятины ютубчиковых звезд нормальное, спокойное и логичное ТВ, чтобы хоть чуток приблизиться к средней величине - норме.
111:
ТВ не смотрю, хотя на Триколор подписка.
Без него уверен.
ТВ не смотрю, хотя на Триколор подписка.
Без него уверен.
Это какой-то новомодный стереотип, что если я не смотрю ТВ, а смотрю Собчак и Дудя в ютубе, то обладаю истиной в последней инстанции? На самом деле объективной информации нет ни с одной, ни с другой стороны, но есть некая средняя составляющая, которую можно считать максимально адекватной. Поэтому если кто-то хвалится, что не смотрит ТВ, его мировосприятие уже смещено в сторону от истинного положения вещей и вести беседы с таким деформированным оппонентом нет никакого смысла.
Недавно прочитал, что любая новая идеология на первой своей стадии для проникновения в мозг должна содержать некую шокирующую или "секретную" информацию, чтобы поколебать устои и закрепиться в предназначенном субъекте. Но если нет никаких конкретных данных, то можно же их просто выдумать. Как говорил главный идеолог нацизма - солги посильней и что нибудь от твоей лжи останется в обывателе. Отсюда и растут ноги всяких дворцов с золотыми неподъемными ершиками для бриллиантовых унитазов в десятки тысяч карат весом. А сейчас пошли эти бесконечные фейки со стороны западно-украинских идеологов. Так что некоторым наоборот очень полезно посмотреть вместо нелепой и нелогичной бредятины ютубчиковых звезд нормальное, спокойное и логичное ТВ, чтобы хоть чуток приблизиться к средней величине - норме.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 18:17
Опять операция кооперация..
Уже 9 кило..
image upload
Уже 9 кило..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 18:18
Цитата:
---Приезжай , бери сколько хочешь
111:
Уже 9 кило..
Уже 9 кило..
---Приезжай , бери сколько хочешь
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 18:27
Цитата:
Тут лучше побегаю, итого 5 заветных пакетиков..
Гога:
Приезжай , бери сколько хочешь
Приезжай , бери сколько хочешь
Тут лучше побегаю, итого 5 заветных пакетиков..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 18:30
Цитата:
Сахар - это лучше политики , у тебя про жратву лучше получается .
111:
Сахар - это лучше политики , у тебя про жратву лучше получается .
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