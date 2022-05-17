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≡ "Это не реакция" - После детского митинга акимат Рудного сообщил о планах строительства площадки в "Шанхай"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44248
"Это не реакция" - После детского митинга акимат Рудного сообщил о планах строительства площадки в "Шанхай"
Отправлено: 17.05.22 - 17:40
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Обращение заместителя акима Рудного Азамата ИСКАКОВА опубликовали на странице акимата Рудного в Instagram сегодня, 17 мая. В нем чиновник сообщает, что на пересечении улиц Майлина и Шаляпина вскоре появится новая детская площадка.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
373
Re: "Это не реакция" - После детского митинга акимат...
Отправлено: 17.05.22 - 17:40
#1
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Вот про "Городскую инициативу" лучше не упоминать. На те деньги ничего путнего построить невозможно.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12440
"Это не реакция" - После детского митинга акимат Рудного сообщил о планах строительства площадки в "Шанхай"
Отправлено: 17.05.22 - 17:42
#2
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