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"Это не реакция" - После детского митинга акимат Рудного сообщил о планах строительства площадки в "Шанхай"
"Это не реакция" - После детского митинга акимат Рудного сообщил о планах строительства площадки в "Шанхай"
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