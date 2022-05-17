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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 38 из 38«1...363738
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 02:39
#556
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Цитата:
Я Родину свою люблю
Под Курском соловьи поют,
В Москве зады, как прежде, лижут...
Я Родину люблю свою,
Но государство - ненавижу!

Везде ворьё, куда не плюнь,
И всяк из них летит "на царство"...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!

Народу денег не дают,
Ракеты посылают к Марсу...
Я Родину свою люблю,
И ненавижу государство!

"Рублёвым" платят по рублю,
Зураб Россией не обижен...
Я Родину свою люблю,
А государство - ненавижу!

От "левой" водки все блюют,
В больницу - с собственным лекарством...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!

Нам мир навешал столько плюх!
"Спартак" в газетах круче "Барса"...
Я Родину свою люблю,
Но ненавижу государство!

Немцов "курчавит" по Кремлю,
Климентьев, друг его, пострижен.
Ефимыча в упор не вижу,
Поскольку Родину люблю,
А государство ненавижу!

В себе желание давлю
Купить шале вблизи Парижа.
Я государство ненавижу,
Но очень Родину люблю!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 02:41
#557
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Цитата:
111:
Ты какой то непонятный,

---Был бы понятный - был бы неинтересен .Селедку по - моему делал ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12825
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 12:54
#558
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Цитата:
Гога:
Селедку по - моему делал ?

Мы ее мало берем сейчас, на шубу брали только.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12825
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 12:55
#559
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Цитата:
Гога:
меня всегда есть свое мнение .

Вы россияне так просто думаете.
Но собери вас вместе, у вас всегда одно патриотическое мнение, какая то агрессия..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 13:19
#560
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Цитата:
111:
Вы россияне так просто думаете.

---Я , в отличии от тебя , за всех отвечать не привык .А ты постоянно местоимения путаешь - отвечаешь за всех .Период коллективизации давно кончился .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 13:23
#561
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Цитата:
111:
Но собери вас вместе, у вас всегда одно патриотическое мнение, какая то агрессия..

---Ты так в этом уверен ??Или ТВ российского насмотрелся??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 13:27
#562
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К чему это **Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу. ** --- да просто так .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12825
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 14:47
#563
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Цитата:
Гога:
Ты так в этом уверен ??

ТВ не смотрю, хотя на Триколор подписка.
Без него уверен.
Я вас каждый раз тут вижу же..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5121
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 15:26
#564
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Цитата:
111:
ТВ не смотрю,

----Смеяться буду весь день !!А у кого подписка на росканалы ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12825
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 15:39
#565
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Цитата:
Гога:
А у кого подписка на росканалы ??

Триколор тв.
Подписывался, когда Россия оголтело лгала, что не нападет на Украину.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2092
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 17:35
#566
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Цитата:
111:
ТВ не смотрю, хотя на Триколор подписка.
Без него уверен.

Это какой-то новомодный стереотип, что если я не смотрю ТВ, а смотрю Собчак и Дудя в ютубе, то обладаю истиной в последней инстанции? На самом деле объективной информации нет ни с одной, ни с другой стороны, но есть некая средняя составляющая, которую можно считать максимально адекватной. Поэтому если кто-то хвалится, что не смотрит ТВ, его мировосприятие уже смещено в сторону от истинного положения вещей и вести беседы с таким деформированным оппонентом нет никакого смысла.

Недавно прочитал, что любая новая идеология на первой своей стадии для проникновения в мозг должна содержать некую шокирующую или "секретную" информацию, чтобы поколебать устои и закрепиться в предназначенном субъекте. Но если нет никаких конкретных данных, то можно же их просто выдумать. Как говорил главный идеолог нацизма - солги посильней и что нибудь от твоей лжи останется в обывателе. Отсюда и растут ноги всяких дворцов с золотыми неподъемными ершиками для бриллиантовых унитазов в десятки тысяч карат весом. А сейчас пошли эти бесконечные фейки со стороны западно-украинских идеологов. Так что некоторым наоборот очень полезно посмотреть вместо нелепой и нелогичной бредятины ютубчиковых звезд нормальное, спокойное и логичное ТВ, чтобы хоть чуток приблизиться к средней величине - норме.
Профайл
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