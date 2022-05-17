Отправлено: - 15:13

lavprof: после "агрегирования" голосов жюри (там, кстати, у кого-то и в пользу Лондона отобрали)- теперь очень сомнительно))

Маркс: Песня Высоцкого была написана для спектакля, где ее пели фрицы

Маркс: Не можешь понять, что для каждой вещи должно быть свое время и место.

Маркс: На празднике Победы, включенной на повышенной громкости из окна она выглядела примерно так же, как шило в устах, которые не говорят по фламандски.

Маркс: Понимание всего этого называется обыкновенной культурой поведения, но тебе трудно будет в этом разобраться, потому что сначала нужно перестать скакать и начать думать. И вот тут возникнет проблема.

Цитата:Да странно у Лондона отобрали но Лондон по голосованию жюри шел первым) Да да не разбираемся но российскую пропаганду распространяем что все подстроено)) Цитата:А ещё Высоцкий её пел или когда он ее исполнял он себя Фрицем чувствовал?)) Цитата:Так пойду попокорна закуплю щас будет шедевр отмазки по типу "та тетка была с гранатой вот ее ногой и подвинули")) Цитата:Тоесть песня "идут по Украине солдаты группы центр" оскорбительна на 9 мая так?)) Цитата:Ой немогу)) нет ее думал что дойдем до такого но это уже за гранью)) Штирлиц оскорбителен в контексте 9 мая? Ведь там показаны какие-то неоднозначные фрицы?)) А щит и меч? Там вообще немцы показаны комплиментарно? Нет дожили же до того что песню Высоцкого в СССР пропускали понимания и контекст и о чем она а сейчас видите ли не тот пассаж))