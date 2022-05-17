Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+20°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 34% влажность
  • Ю-ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 14:42
#166
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хаты бросают, а ты продолжай и там скупать за бесценок

Да там и без меня костанайцев полно.
Купить, чтобы сдавать за 12 тысяч рублей, как в Челябинске.
Очень малый выхлоп.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 14:43
#167
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И в мансардах тож .

Ну там то и у нас продаются, но в подвалах, это же там отопление, общая вода, краны, задвижки..
Слышу впервые..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12436
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:04
#168
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да там и без меня костанайцев полно. Купить, чтобы сдавать за 12 тысяч рублей, как в Челябинске. Очень малый выхлоп.

Так купи 5-6 квартир
И выхлоп уже будет ощутимый)
Квартиры сами себя оплачивать будут по сути плюс сверху)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12436
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:13
#169
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof: после "агрегирования" голосов жюри (там, кстати, у кого-то и в пользу Лондона отобрали)- теперь очень сомнительно))
Да странно у Лондона отобрали но Лондон по голосованию жюри шел первым) Да да не разбираемся но российскую пропаганду распространяем что все подстроено)) Цитата:
Маркс: Песня Высоцкого была написана для спектакля, где ее пели фрицы
А ещё Высоцкий её пел или когда он ее исполнял он себя Фрицем чувствовал?)) Цитата:
Маркс: Не можешь понять, что для каждой вещи должно быть свое время и место.
Так пойду попокорна закуплю щас будет шедевр отмазки по типу "та тетка была с гранатой вот ее ногой и подвинули")) Цитата:
Маркс: На празднике Победы, включенной на повышенной громкости из окна она выглядела примерно так же, как шило в устах, которые не говорят по фламандски.
Тоесть песня "идут по Украине солдаты группы центр" оскорбительна на 9 мая так?)) Цитата:
Маркс: Понимание всего этого называется обыкновенной культурой поведения, но тебе трудно будет в этом разобраться, потому что сначала нужно перестать скакать и начать думать. И вот тут возникнет проблема.
Ой немогу)) нет ее думал что дойдем до такого но это уже за гранью)) Штирлиц оскорбителен в контексте 9 мая? Ведь там показаны какие-то неоднозначные фрицы?)) А щит и меч? Там вообще немцы показаны комплиментарно? Нет дожили же до того что песню Высоцкого в СССР пропускали понимания и контекст и о чем она а сейчас видите ли не тот пассаж))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12436
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:15
#170
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Тогда же ваши были у власти, а сегодня все по другому. Казахстану вот помогли же.

Как по другому?))
Какие-то другие у власти?)
Путин чей ставленник? И кто ельцину музей открыл?))
Те же самые у вас у власти) олигархат котрый прикрывается патриотизмом чтобы плебс молчал и отмазывал их) Цитата:
Маркс:
Казахстану вот помогли же.

Чем? Приехали и кушали? это не помощь или хотите сказать российские войска в боях участвовали?)
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5118
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:21
#171
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
это же там отопление, общая вода, краны, задвижки..

---Это все на последнем техэтаже
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:22
#172
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Это все на последнем техэтаже

Это чердачный тип.
На других по другому.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5118
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:30
#173
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
На других по другому.

---А как ты думаешь , воду легче с подвала подавать , или с 23 этажа ?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:34
#174
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
как ты думаешь , воду легче с подвала подавать , или с 23 этажа

Холодная и горячая идут с подвала.
Отопление без разницы, снизу все одно идет.
Разводка только верхняя или нижняя.
Только при отоплении снизу, холоднее на верхних этажах, сверху если, наоборот.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5118
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:38
#175
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

---Тут все по другому
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:51
#176
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Тут все по другому

Какая разводка, чердачная?
А трубы снизу что, не идут?
Это вообще как?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5118
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:57
#177
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это вообще как?

---К сожалению , когда жил в многоэтажке - фото не сделал .Трубы идут по колодцу , и разводка отопления идет по этажу . Таких стояков , как у тебя нет .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:05
#178
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Трубы идут по колодцу , и разводка отопления идет по этажу .

Ну откуда то же она идет.
В стояки.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:06
#179
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так купи 5-6 квартир И выхлоп уже будет ощутимый)

Тогда уж лучше депозит
Профайл
Страница 12 из 12«1...101112
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Iney, Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS