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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 14:42
Цитата:
Да там и без меня костанайцев полно.
Купить, чтобы сдавать за 12 тысяч рублей, как в Челябинске.
Очень малый выхлоп.
maxsaf:
Хаты бросают, а ты продолжай и там скупать за бесценок
Хаты бросают, а ты продолжай и там скупать за бесценок
Да там и без меня костанайцев полно.
Купить, чтобы сдавать за 12 тысяч рублей, как в Челябинске.
Очень малый выхлоп.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 14:43
Цитата:
Ну там то и у нас продаются, но в подвалах, это же там отопление, общая вода, краны, задвижки..
Слышу впервые..
Гога:
И в мансардах тож .
И в мансардах тож .
Ну там то и у нас продаются, но в подвалах, это же там отопление, общая вода, краны, задвижки..
Слышу впервые..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:04
Цитата:
Так купи 5-6 квартир
И выхлоп уже будет ощутимый)
Квартиры сами себя оплачивать будут по сути плюс сверху)
111:
Да там и без меня костанайцев полно. Купить, чтобы сдавать за 12 тысяч рублей, как в Челябинске. Очень малый выхлоп.
Да там и без меня костанайцев полно. Купить, чтобы сдавать за 12 тысяч рублей, как в Челябинске. Очень малый выхлоп.
Так купи 5-6 квартир
И выхлоп уже будет ощутимый)
Квартиры сами себя оплачивать будут по сути плюс сверху)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:13
Цитата:
lavprof: после "агрегирования" голосов жюри (там, кстати, у кого-то и в пользу Лондона отобрали)- теперь очень сомнительно))Да странно у Лондона отобрали но Лондон по голосованию жюри шел первым) Да да не разбираемся но российскую пропаганду распространяем что все подстроено)) Цитата:
Маркс: Песня Высоцкого была написана для спектакля, где ее пели фрицыА ещё Высоцкий её пел или когда он ее исполнял он себя Фрицем чувствовал?)) Цитата:
Маркс: Не можешь понять, что для каждой вещи должно быть свое время и место.Так пойду попокорна закуплю щас будет шедевр отмазки по типу "та тетка была с гранатой вот ее ногой и подвинули")) Цитата:
Маркс: На празднике Победы, включенной на повышенной громкости из окна она выглядела примерно так же, как шило в устах, которые не говорят по фламандски.Тоесть песня "идут по Украине солдаты группы центр" оскорбительна на 9 мая так?)) Цитата:
Маркс: Понимание всего этого называется обыкновенной культурой поведения, но тебе трудно будет в этом разобраться, потому что сначала нужно перестать скакать и начать думать. И вот тут возникнет проблема.Ой немогу)) нет ее думал что дойдем до такого но это уже за гранью)) Штирлиц оскорбителен в контексте 9 мая? Ведь там показаны какие-то неоднозначные фрицы?)) А щит и меч? Там вообще немцы показаны комплиментарно? Нет дожили же до того что песню Высоцкого в СССР пропускали понимания и контекст и о чем она а сейчас видите ли не тот пассаж))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:15
Цитата:
Как по другому?))
Какие-то другие у власти?)
Путин чей ставленник? И кто ельцину музей открыл?))
Те же самые у вас у власти) олигархат котрый прикрывается патриотизмом чтобы плебс молчал и отмазывал их) Цитата:
Чем? Приехали и кушали? это не помощь или хотите сказать российские войска в боях участвовали?)
Маркс:
Тогда же ваши были у власти, а сегодня все по другому. Казахстану вот помогли же.
Тогда же ваши были у власти, а сегодня все по другому. Казахстану вот помогли же.
Как по другому?))
Какие-то другие у власти?)
Путин чей ставленник? И кто ельцину музей открыл?))
Те же самые у вас у власти) олигархат котрый прикрывается патриотизмом чтобы плебс молчал и отмазывал их) Цитата:
Маркс:
Казахстану вот помогли же.
Казахстану вот помогли же.
Чем? Приехали и кушали? это не помощь или хотите сказать российские войска в боях участвовали?)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:21
Цитата:
---Это все на последнем техэтаже
111:
это же там отопление, общая вода, краны, задвижки..
это же там отопление, общая вода, краны, задвижки..
---Это все на последнем техэтаже
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:22
Цитата:
Это чердачный тип.
На других по другому.
Гога:
Это все на последнем техэтаже
Это все на последнем техэтаже
Это чердачный тип.
На других по другому.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:30
Цитата:
---А как ты думаешь , воду легче с подвала подавать , или с 23 этажа ?
111:
На других по другому.
На других по другому.
---А как ты думаешь , воду легче с подвала подавать , или с 23 этажа ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:34
Цитата:
Холодная и горячая идут с подвала.
Отопление без разницы, снизу все одно идет.
Разводка только верхняя или нижняя.
Только при отоплении снизу, холоднее на верхних этажах, сверху если, наоборот.
Гога:
как ты думаешь , воду легче с подвала подавать , или с 23 этажа
как ты думаешь , воду легче с подвала подавать , или с 23 этажа
Холодная и горячая идут с подвала.
Отопление без разницы, снизу все одно идет.
Разводка только верхняя или нижняя.
Только при отоплении снизу, холоднее на верхних этажах, сверху если, наоборот.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:38
Цитата:
---Тут все по другому
111:
---Тут все по другому
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:51
Цитата:
Какая разводка, чердачная?
А трубы снизу что, не идут?
Это вообще как?
Гога:
Тут все по другому
Тут все по другому
Какая разводка, чердачная?
А трубы снизу что, не идут?
Это вообще как?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 15:57
Цитата:
---К сожалению , когда жил в многоэтажке - фото не сделал .Трубы идут по колодцу , и разводка отопления идет по этажу . Таких стояков , как у тебя нет .
111:
Это вообще как?
Это вообще как?
---К сожалению , когда жил в многоэтажке - фото не сделал .Трубы идут по колодцу , и разводка отопления идет по этажу . Таких стояков , как у тебя нет .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:05
Цитата:
Ну откуда то же она идет.
В стояки.
Гога:
Трубы идут по колодцу , и разводка отопления идет по этажу .
Трубы идут по колодцу , и разводка отопления идет по этажу .
Ну откуда то же она идет.
В стояки.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 16:06
Цитата:
Тогда уж лучше депозит
abaika95:
Так купи 5-6 квартир И выхлоп уже будет ощутимый)
Так купи 5-6 квартир И выхлоп уже будет ощутимый)
Тогда уж лучше депозит
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