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≡ Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44247
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
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«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:19
#15
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Цитата:
Гога:
не жестко ли тебе спать на ней будет ?

Хочешь чтоб я спал, или скорее мои дети как беженцы с Украины?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:21
#16
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Цитата:
Гога:
--Откуда такая инфа ??

С 2014го..
Откуда..
Тогда же начали выступать Соловьевы и Симоняны со своим русским миром..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5118
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:24
#17
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Цитата:
111:
Тут буферная зона просто обязана быть..

---От Китая ??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5118
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:28
#18
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Цитата:
111:
Откуда..

---И от Путина ?? Отвечай на полный вопрос , а не на то , что тебе удобно .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:36
#19
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Цитата:
Гога:
--От Китая

Не обязательно, можно частями
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:36
#20
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Цитата:
Гога:
---И от Путина

От факта нападения России на Украину.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5118
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:41
#21
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Цитата:
111:

-----Давай лучше про всякое -разное , там у тебя лучше получается . А то здесь договоришься , что уж лучше стать 51первым штатом - и тогда все будет окей .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:44
#22
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Цитата:
Гога:
Давай лучше про всякое -разное

Тут тема узкоспециализированная, для специалистов..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2090
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:45
#23
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Цитата:
111:
От факта нападения России на Украину.

А от факта нападения США на Ирак не пучит?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:46
#24
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Цитата:
Маркс:
нападения США на Ирак не

В Ираке живут персы.
Они нам не братья
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5118
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 15:47
#25
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Цитата:
Маркс:
не пучит?

---Ему это незнакомо
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5118
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 15:49
#26
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Цитата:
111:
Тут тема узкоспециализированная, для специалистов..

----Ну тут ты , конечно , главный специалист :lol: А я умываю руки .
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2090
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:56
#27
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Цитата:
111:
В Ираке живут персы.
Они нам не братья

Ну это как считать. Если по Адаму и Еве, то все люди братья. Но иногда считают братьями только своих, начинают измерять черепа, высчитывают чистоту крови. Ну а все остальные становятся небратьями, недочеловеками.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12820
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 16:04
#28
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Цитата:
Маркс:
это как считать. Если по Адаму и Еве, то

Я так далеко не могу глянуть..
А вот украинцев знаю с детства..
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D
* Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
51
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 16:12
#29
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Цитата:
111:
просто подстелим соломку..

На двух стульях усидеть хочешь?(или за двумя зайцами)
В нашем мире ты либо за одну страну либо против(как ты собрался в нато вступать и с россией дружить?)
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