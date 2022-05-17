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Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 44247
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:19
Цитата:
Хочешь чтоб я спал, или скорее мои дети как беженцы с Украины?
Гога:
не жестко ли тебе спать на ней будет ?
не жестко ли тебе спать на ней будет ?
Хочешь чтоб я спал, или скорее мои дети как беженцы с Украины?
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:21
Цитата:
С 2014го..
Откуда..
Тогда же начали выступать Соловьевы и Симоняны со своим русским миром..
Гога:
--Откуда такая инфа ??
--Откуда такая инфа ??
С 2014го..
Откуда..
Тогда же начали выступать Соловьевы и Симоняны со своим русским миром..
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:24
Цитата:
---От Китая ??
111:
Тут буферная зона просто обязана быть..
Тут буферная зона просто обязана быть..
---От Китая ??
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:28
Цитата:
---И от Путина ?? Отвечай на полный вопрос , а не на то , что тебе удобно .
111:
Откуда..
Откуда..
---И от Путина ?? Отвечай на полный вопрос , а не на то , что тебе удобно .
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:36
Цитата:
Не обязательно, можно частями
Гога:
--От Китая
--От Китая
Не обязательно, можно частями
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:36
Цитата:
От факта нападения России на Украину.
Гога:
---И от Путина
---И от Путина
От факта нападения России на Украину.
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:41
Цитата:
-----Давай лучше про всякое -разное , там у тебя лучше получается . А то здесь договоришься , что уж лучше стать 51первым штатом - и тогда все будет окей .
111:
-----Давай лучше про всякое -разное , там у тебя лучше получается . А то здесь договоришься , что уж лучше стать 51первым штатом - и тогда все будет окей .
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:44
Цитата:
Тут тема узкоспециализированная, для специалистов..
Гога:
Давай лучше про всякое -разное
Давай лучше про всякое -разное
Тут тема узкоспециализированная, для специалистов..
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:45
Цитата:
А от факта нападения США на Ирак не пучит?
111:
От факта нападения России на Украину.
От факта нападения России на Украину.
А от факта нападения США на Ирак не пучит?
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:46
Цитата:
В Ираке живут персы.
Они нам не братья
Маркс:
нападения США на Ирак не
нападения США на Ирак не
В Ираке живут персы.
Они нам не братья
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 15:47
Цитата:
---Ему это незнакомо
Маркс:
не пучит?
не пучит?
---Ему это незнакомо
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 15:49
Цитата:
----Ну тут ты , конечно , главный специалист А я умываю руки .
111:
Тут тема узкоспециализированная, для специалистов..
Тут тема узкоспециализированная, для специалистов..
----Ну тут ты , конечно , главный специалист А я умываю руки .
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 15:56
Цитата:
Ну это как считать. Если по Адаму и Еве, то все люди братья. Но иногда считают братьями только своих, начинают измерять черепа, высчитывают чистоту крови. Ну а все остальные становятся небратьями, недочеловеками.
111:
В Ираке живут персы.
Они нам не братья
В Ираке живут персы.
Они нам не братья
Ну это как считать. Если по Адаму и Еве, то все люди братья. Но иногда считают братьями только своих, начинают измерять черепа, высчитывают чистоту крови. Ну а все остальные становятся небратьями, недочеловеками.
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 16:04
Цитата:
Я так далеко не могу глянуть..
А вот украинцев знаю с детства..
Маркс:
это как считать. Если по Адаму и Еве, то
это как считать. Если по Адаму и Еве, то
Я так далеко не могу глянуть..
А вот украинцев знаю с детства..
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 51
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 16:12
Цитата:
На двух стульях усидеть хочешь?(или за двумя зайцами)
В нашем мире ты либо за одну страну либо против(как ты собрался в нато вступать и с россией дружить?)
111:
просто подстелим соломку..
просто подстелим соломку..
На двух стульях усидеть хочешь?(или за двумя зайцами)
В нашем мире ты либо за одну страну либо против(как ты собрался в нато вступать и с россией дружить?)
-
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