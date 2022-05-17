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≡ Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44246
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
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«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5105
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
#1
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***Bizdin*** , блин , кажется прочел не так по-русски , первую букву .**Казахия** - это типа как назовешь корабль ...
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
49
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 17.05.22 - 14:18
#2
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Мдя, хоть одно переименование Казахстану помогло?
Переименование(довольно затратное дело) ничем не поможет с развитием конкурентоспособности нашей страны. Надо "деньги на переименование" тратить на развитие инфраструктуры, реновацию, здравоохранение, образование да даже телевидение (смотришь и сравниваешь с тем же российским так там к примеру развивающих передач больше).
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24891
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:18
#3
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Цитата:
[b]
Мы предлагаем вынести на референдум Qazaq республикасы – Казахия», -

И когда, референдум - будет?... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 17.05.2022 - 14:22]
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3093
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:27
#4
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'Код:
'

А кушать что будем? Кормит страну кто, посмотрите сначала, а потому уже союзы создавайте или разваливайте. А заодно на уровень жизни посмотрите тоже.

[Исправлено: Сергей_я,  17.05.2022 - 14:28]


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* 111







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
17.01.12
Сообщений: 
12802








  Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...


Отправлено: 17.05.22 - 14:35


#5 




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В принципе палка о двух концах..
С одной стороны, надо держаться с братской Россией.
С другой, когда то надо ожидать от нее обязательного предательства и удара в спину..
У них же насчет Украины план был на десятилетия.
Точно так же они готовятся по отношению и к нам..
А потому, наверное нам надо пригласить тех же турков, чтобы они сделали тут как бы буферную зону между нами, сдать им в аренду на 300 лет те земли, которые граничат с Россией..
Кто посмеет напасть на страну Нато, превосходящую противника более чем в десять раз?


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