Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое

Отправлено: - 11:45

Помню по ТВ передачу, как двух парней в детдом отдали, старший пошел мириться с родоками, а младший отказался. Случаем этот не из тех? Ах да, вроде на молодежном форуме посадили на президиум, двух слов не смог связать, туповат очень.