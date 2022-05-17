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≡ Токаев провел встречу с Путиным
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44245
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 09:39
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"У нас в целом все развивается хорошо, за прошлый год рост товарооборота составил 34 процента. Ситуация в целом развивается, несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности", - сказал Владимир Путин.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
969
Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 09:39
#1
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И всё мы измеряем в ненавистными нами долларах :lol:
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
93
Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 09:45
#2
Комментарий удален модератором.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5260
Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 09:49
#3
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Одно время измеряли в условных единицах, но сосед вроде избавляется от долларовой зависимости.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12432
Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 10:32
#4
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Токаев подозрительно за ногу держится
Видать болит место прививки
Потомучто чтобы с Путиным встретится надо вакцинацию пройти от всего
Кал сдать и мочу
Не зря ветераны на 9 мая путину так остервенело долго руки жали))
А Путин как всегда в кресло уцепился
То в стол то в кресло
Явные признаки паркинсончика
На подсознательном уровне держится за власть всеми силами
Цитата:
Сабыр:
И всё мы измеряем в ненавистными нами долларах

Россия пыталась измерять в рублях но ей сказали чтобы не выпендривалась и измеряла всё в мировой валюте
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1912
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 10:40
#5
Комментарий удален модератором.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
371
Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 11:37
#6
Комментарий удален модератором.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24890
Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 11:42
#7
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Цитата:
abaika95:
Видать болит место прививки

А что, ему прививку в попу - делали?... :lol: ;-)
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2088
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 11:54
#8
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Цитата:
abaika95:
Токаев подозрительно за ногу держится
Видать болит место прививки

Цитата:
abaika95:
А Путин как всегда в кресло уцепился
Явные признаки паркинсончика

О, у нас появился доктор!

[Исправлено: Домовенок, 17.05.2022 - 12:01]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
969
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:00
#9
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Цитата:
abaika95:
Путин как всегда в кресло уцепился

А с Рахмоновым вообще чечетку плясал на стуле. 70 лет это вам не шутки.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24890
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:07
#10
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Цитата:
Сабыр:
70 лет это вам не шутки.

Думаю, я - доживу... :oops:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
969
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:19
#11
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Цитата:
drakon:
Думаю, я - доживу..

Дожить это одно,а вершить историю это совсем другое..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24890
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:35
#12
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Цитата:
Сабыр:
,а вершить историю это совсем другое..

Что же, как - получится... :lol: ;-)
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
359
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:42
#13
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Цитата:
abaika95:
А Путин как всегда в кресло уцепился То в стол то в кресло Явные признаки паркинсончика На подсознательном уровне держится за власть всеми силами

Токаев тоже уцепился. Обычное явление держаться рукой за стул кресло. Так что фантазии не в тему.
Цитата:
abaika95:
Россия пыталась измерять в рублях но ей сказали чтобы не выпендривалась и измеряла всё в мировой валюте

Поэтому уже 20 стран открыли рублёвые счета чтобы оплачивать нефть и газ за рубли. Думаю пойдут дальше. Будут закупать всё за рубли...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24890
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:51
#14
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Цитата:
abaika95:
и измеряла всё в мировой валюте

В тенге, чтоли?... :lol: ;-)
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