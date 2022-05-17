Отправлено: - 12:42

abaika95:

А Путин как всегда в кресло уцепился То в стол то в кресло Явные признаки паркинсончика На подсознательном уровне держится за власть всеми силами

abaika95:

Россия пыталась измерять в рублях но ей сказали чтобы не выпендривалась и измеряла всё в мировой валюте

Цитата:Токаев тоже уцепился. Обычное явление держаться рукой за стул кресло. Так что фантазии не в тему.Цитата:Поэтому уже 20 стран открыли рублёвые счета чтобы оплачивать нефть и газ за рубли. Думаю пойдут дальше. Будут закупать всё за рубли...