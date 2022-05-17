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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:26
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:27
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:29
---Губернатор и мэр .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16434
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:30
Цитата:
Хочешь прикол? Чем больше ты конины сьешь - тем меньше лошадей достанется вражеским кавалеристам. Так что ты все правильно делаешь, так держать
111:
В России это называется спонсировать нацистов..
В России это называется спонсировать нацистов..
Хочешь прикол? Чем больше ты конины сьешь - тем меньше лошадей достанется вражеским кавалеристам. Так что ты все правильно делаешь, так держать
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:43
Блин , фото хотел Марику в ветку скинуть , перепутал !!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 05:44
Цитата:
На украине нет нацистов - это же братский народ
111:
То есть ты точно такой же и ни чем не отличаешься от тех нацистов?
То есть ты точно такой же и ни чем не отличаешься от тех нацистов?
На украине нет нацистов - это же братский народ
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 05:49
Цитата:
Очень интересная сказка - ждем продолжения))
Маркс:
To be continued ...
To be continued ...
Очень интересная сказка - ждем продолжения))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 09:52
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 10:36
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 10:45
Цитата:
не понял при чем тут Тигран, ну да ладно) видно Кеосаяном кто-то бредит (других просто не знаю)
Цитата:
после "агрегирования" голосов жюри (там, кстати, у кого-то и в пользу Лондона отобрали)- теперь очень сомнительно))
Хотя честно говоря - не жалко, могли бы и все "агрегировать" в пользу Украины)
abaika95:
Мимо Тигран мимо
Мимо Тигран мимо
не понял при чем тут Тигран, ну да ладно) видно Кеосаяном кто-то бредит (других просто не знаю)
Цитата:
abaika95:
потом Народное голосование подняло
потом Народное голосование подняло
после "агрегирования" голосов жюри (там, кстати, у кого-то и в пользу Лондона отобрали)- теперь очень сомнительно))
Хотя честно говоря - не жалко, могли бы и все "агрегировать" в пользу Украины)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2088
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 11:23
Цитата:
Не можешь понять, что для каждой вещи должно быть свое время и место. Шило удобно, когда им делаешь дырку для ордена, а не когда оно у тебя в одном месте и постоянно мешает. Песня Высоцкого была написана для спектакля, где ее пели фрицы. На празднике Победы, включенной на повышенной громкости из окна она выглядела примерно так же, как шило в устах, которые не говорят по фламандски. Понимание всего этого называется обыкновенной культурой поведения, но тебе трудно будет в этом разобраться, потому что сначала нужно перестать скакать и начать думать. И вот тут возникнет проблема.
Цитата:
Тогда же ваши были у власти, а сегодня все по другому. Казахстану вот помогли же.
abaika95:
Мало вдруг они обижают российскую армию)))
Ой немогу))
Мало вдруг они обижают российскую армию)))
Ой немогу))
Не можешь понять, что для каждой вещи должно быть свое время и место. Шило удобно, когда им делаешь дырку для ордена, а не когда оно у тебя в одном месте и постоянно мешает. Песня Высоцкого была написана для спектакля, где ее пели фрицы. На празднике Победы, включенной на повышенной громкости из окна она выглядела примерно так же, как шило в устах, которые не говорят по фламандски. Понимание всего этого называется обыкновенной культурой поведения, но тебе трудно будет в этом разобраться, потому что сначала нужно перестать скакать и начать думать. И вот тут возникнет проблема.
Цитата:
abaika95:
Ну что серб помогли тебе твои ляхи? Ой русы?))
Ну что серб помогли тебе твои ляхи? Ой русы?))
Тогда же ваши были у власти, а сегодня все по другому. Казахстану вот помогли же.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12800
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 12:25
Цитата:
Логика барма?
50 тысяч рублей это что?
elektron:
Ну а где тогда факты, что кого то в России оштрафовали на 300 тыс. Тенге?
Ну а где тогда факты, что кого то в России оштрафовали на 300 тыс. Тенге?
Логика барма?
50 тысяч рублей это что?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12800
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 12:52
Цитата:
Про Музыкальный и Российский вчера нашел Варламова и посмотрел.
То есть сегодня под утро.
Ну там конечно беспредел..
Только узнал что и в новых подвалах живут люди..
Гога:
Губернатор и мэр .
Губернатор и мэр .
Про Музыкальный и Российский вчера нашел Варламова и посмотрел.
То есть сегодня под утро.
Ну там конечно беспредел..
Только узнал что и в новых подвалах живут люди..
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