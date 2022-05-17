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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:26
#151
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:27
#152
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Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:29
#153
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---Губернатор и мэр .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16434
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:30
#154
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Цитата:
111:
В России это называется спонсировать нацистов..

Хочешь прикол? Чем больше ты конины сьешь - тем меньше лошадей достанется вражеским кавалеристам. Так что ты все правильно делаешь, так держать :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:43
#155
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Блин , фото хотел Марику в ветку скинуть , перепутал !! :-x :-(
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1032
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 05:44
#156
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Цитата:
111:
То есть ты точно такой же и ни чем не отличаешься от тех нацистов?

На украине нет нацистов - это же братский народ :lol: :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1032
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 05:49
#157
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Цитата:
Маркс:
To be continued ...

Очень интересная сказка - ждем продолжения))
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
668
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 09:52
#158
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Цитата:
Маркс:
Сочинение (сказка).

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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12432
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 10:36
#159
Комментарий удален модератором.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
668
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 10:45
#160
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Цитата:
abaika95:
Мимо Тигран мимо

не понял при чем тут Тигран, ну да ладно) видно Кеосаяном кто-то бредит (других просто не знаю)
Цитата:
abaika95:
потом Народное голосование подняло

после "агрегирования" голосов жюри (там, кстати, у кого-то и в пользу Лондона отобрали)- теперь очень сомнительно))

Хотя честно говоря - не жалко, могли бы и все "агрегировать" в пользу Украины)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2088
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 11:23
#161
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Цитата:
abaika95:
Мало вдруг они обижают российскую армию)))
Ой немогу))

Не можешь понять, что для каждой вещи должно быть свое время и место. Шило удобно, когда им делаешь дырку для ордена, а не когда оно у тебя в одном месте и постоянно мешает. Песня Высоцкого была написана для спектакля, где ее пели фрицы. На празднике Победы, включенной на повышенной громкости из окна она выглядела примерно так же, как шило в устах, которые не говорят по фламандски. Понимание всего этого называется обыкновенной культурой поведения, но тебе трудно будет в этом разобраться, потому что сначала нужно перестать скакать и начать думать. И вот тут возникнет проблема.
Цитата:
abaika95:
Ну что серб помогли тебе твои ляхи? Ой русы?))

Тогда же ваши были у власти, а сегодня все по другому. Казахстану вот помогли же.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12800
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 12:25
#162
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Цитата:
elektron:
Ну а где тогда факты, что кого то в России оштрафовали на 300 тыс. Тенге?

Логика барма?
50 тысяч рублей это что?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12800
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 12:52
#163
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Цитата:
Гога:
Губернатор и мэр .

Про Музыкальный и Российский вчера нашел Варламова и посмотрел.
То есть сегодня под утро.
Ну там конечно беспредел..
Только узнал что и в новых подвалах живут люди..
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Страница 11 из 11«1...91011
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