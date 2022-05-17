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Токаев провел встречу с Путиным
Токаев провел встречу с Путиным
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44245
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 09:39
"У нас в целом все развивается хорошо, за прошлый год рост товарооборота составил 34 процента. Ситуация в целом развивается, несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности", - сказал Владимир Путин.
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Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 09:39
И всё мы измеряем в ненавистными нами долларах
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 93
Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 09:45
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5260
Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 09:49
Одно время измеряли в условных единицах, но сосед вроде избавляется от долларовой зависимости.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12432
Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 10:32
Токаев подозрительно за ногу держится
Видать болит место прививки
Потомучто чтобы с Путиным встретится надо вакцинацию пройти от всего
Кал сдать и мочу
Не зря ветераны на 9 мая путину так остервенело долго руки жали))
А Путин как всегда в кресло уцепился
То в стол то в кресло
Явные признаки паркинсончика
На подсознательном уровне держится за власть всеми силами
Цитата:
Россия пыталась измерять в рублях но ей сказали чтобы не выпендривалась и измеряла всё в мировой валюте
Видать болит место прививки
Потомучто чтобы с Путиным встретится надо вакцинацию пройти от всего
Кал сдать и мочу
Не зря ветераны на 9 мая путину так остервенело долго руки жали))
А Путин как всегда в кресло уцепился
То в стол то в кресло
Явные признаки паркинсончика
На подсознательном уровне держится за власть всеми силами
Цитата:
Сабыр:
И всё мы измеряем в ненавистными нами долларах
И всё мы измеряем в ненавистными нами долларах
Россия пыталась измерять в рублях но ей сказали чтобы не выпендривалась и измеряла всё в мировой валюте
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1912
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 10:40
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 371
Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 11:37
Комментарий удален модератором.
Re: Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 11:42
Цитата:
А что, ему прививку в попу - делали?...
abaika95:
Видать болит место прививки
Видать болит место прививки
А что, ему прививку в попу - делали?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2088
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 11:54
Цитата:
Цитата:
О, у нас появился доктор!
[Исправлено: Домовенок, 17.05.2022 - 12:01]
abaika95:
Токаев подозрительно за ногу держится
Видать болит место прививки
Токаев подозрительно за ногу держится
Видать болит место прививки
Цитата:
abaika95:
А Путин как всегда в кресло уцепился
Явные признаки паркинсончика
А Путин как всегда в кресло уцепился
Явные признаки паркинсончика
О, у нас появился доктор!
[Исправлено: Домовенок, 17.05.2022 - 12:01]
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:00
Цитата:
А с Рахмоновым вообще чечетку плясал на стуле. 70 лет это вам не шутки.
abaika95:
Путин как всегда в кресло уцепился
Путин как всегда в кресло уцепился
А с Рахмоновым вообще чечетку плясал на стуле. 70 лет это вам не шутки.
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:07
Цитата:
Думаю, я - доживу...
Сабыр:
70 лет это вам не шутки.
70 лет это вам не шутки.
Думаю, я - доживу...
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:19
Цитата:
Дожить это одно,а вершить историю это совсем другое..
drakon:
Думаю, я - доживу..
Думаю, я - доживу..
Дожить это одно,а вершить историю это совсем другое..
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:35
Цитата:
Что же, как - получится...
Сабыр:
,а вершить историю это совсем другое..
,а вершить историю это совсем другое..
Что же, как - получится...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 359
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:42
Цитата:
Токаев тоже уцепился. Обычное явление держаться рукой за стул кресло. Так что фантазии не в тему.
Цитата:
Поэтому уже 20 стран открыли рублёвые счета чтобы оплачивать нефть и газ за рубли. Думаю пойдут дальше. Будут закупать всё за рубли...
abaika95:
А Путин как всегда в кресло уцепился То в стол то в кресло Явные признаки паркинсончика На подсознательном уровне держится за власть всеми силами
А Путин как всегда в кресло уцепился То в стол то в кресло Явные признаки паркинсончика На подсознательном уровне держится за власть всеми силами
Токаев тоже уцепился. Обычное явление держаться рукой за стул кресло. Так что фантазии не в тему.
Цитата:
abaika95:
Россия пыталась измерять в рублях но ей сказали чтобы не выпендривалась и измеряла всё в мировой валюте
Россия пыталась измерять в рублях но ей сказали чтобы не выпендривалась и измеряла всё в мировой валюте
Поэтому уже 20 стран открыли рублёвые счета чтобы оплачивать нефть и газ за рубли. Думаю пойдут дальше. Будут закупать всё за рубли...
Токаев провел встречу с Путиным
Отправлено: 17.05.22 - 12:51
Цитата:
В тенге, чтоли?...
abaika95:
и измеряла всё в мировой валюте
и измеряла всё в мировой валюте
В тенге, чтоли?...
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