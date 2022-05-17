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≡ Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44245
Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 10:54
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Известный тиктокер и блогер удивил казахстанцев на тое. Видео выступления на казахском тое звезды TikTok Дани Милохина появилось в соцсетях, передает Kazakh24.info. Судя по кадрам, российский артист выступил на свадьбе. Он исполнил свои популярные хиты. Знаменитость также не забыл поздравить виновников торжества с бракосочетанием.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2800
Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 10:54
#1
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Профайл
С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
967
Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 11:13
#2
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Да,голод не тётка. Скоро Киркоров будет в Плазе рынок открывать,да на дне города в Аркалыке выплясывать :lol:
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