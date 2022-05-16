Re: Дожди и грозы - Какой будет погода в Костанае и по области в...

Отправлено: - 07:30

Серж, правильно. Иной раз глаза режет от заголовков или самого текста. Пишут безграмотно. Ну раз ты решил написать на всеобщее обозрение что то, то будь добр, хотя бы элементарные правила повтори и проверь написанное перед опубликованием.