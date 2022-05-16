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≡ Дожди и грозы - Какой будет погода в Костанае и по области в ближайшие 2 дня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44243
Дожди и грозы - Какой будет погода в Костанае и по области в ближайшие 2 дня
Отправлено: 16.05.22 - 22:00
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Во вторник, 17 мая, на западе, севере и востоке Костанайской области синоптики прогнозируют дождь, гроза и град. Ветер юго-западный 9-14, на западе севере и востоке 15-20, порывы до 23 м/с.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1319
Re: Дожди и грозы - Какой будет погода в Костанае и по области в...
Отправлено: 16.05.22 - 22:00
#1
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Цитата:
прогнозируют дождь, гроза

грозу.
Цитата:
Ветер юго-западный 9-14, на западе севере

Запятые после юго-западный и на западе.
И далее после юго-западный наверное нужны запятые.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
301
Re: Дожди и грозы - Какой будет погода в Костанае и по области в...
Отправлено: 17.05.22 - 07:30
#2
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Серж, правильно. Иной раз глаза режет от заголовков или самого текста. Пишут безграмотно. Ну раз ты решил написать на всеобщее обозрение что то, то будь добр, хотя бы элементарные правила повтори и проверь написанное перед опубликованием.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1308
Re: Дожди и грозы - Какой будет погода в Костанае и по области в...
Отправлено: 17.05.22 - 08:57
#3
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Цитата:
serg kost:
прогнозируют дождь, гроза

Исправил. Спасибо
Цитата:
serg kost:
Ветер юго-западный 9-14, на западе севере

Исправил
Цитата:
serg kost:
И далее после юго-западный наверное нужны запятые.

Здесь не нужна запятая.
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