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≡ О новом способе телефонного мошенничества предупредила прокуратура Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44242
О новом способе телефонного мошенничества предупредила прокуратура Костанайской области
Отправлено: 16.05.22 - 15:57
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С помощью специальных программ на мобильных телефонах потенциальных жертв отображаются действующие номера сотрудников правоохранительных и государственных органов. Прокуратура просит жителей области быть бдительными.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5257
Re: О новом способе телефонного мошенничества предупредила...
Отправлено: 16.05.22 - 15:57
#1
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Я могу стать консультантом по безопасности от шантажа, потому что всё пропустил через себя. Пытались бывшие интернетовские оговорить, мол приставал. Про телефонных деликатно умолчу. Ну, а когда люди в погонах откры́то заявили в глаза- не дадим работать! Это был финиш!
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1031
Re: О новом способе телефонного мошенничества предупредила...
Отправлено: 17.05.22 - 05:55
#2
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Я предложил такому "сотруднику" банка усыновить его - он меня на х... послал и бросил трубку))
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