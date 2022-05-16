Re: О новом способе телефонного мошенничества предупредила...

Отправлено: - 15:57

Я могу стать консультантом по безопасности от шантажа, потому что всё пропустил через себя. Пытались бывшие интернетовские оговорить, мол приставал. Про телефонных деликатно умолчу. Ну, а когда люди в погонах откры́то заявили в глаза- не дадим работать! Это был финиш!