Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями. Читать новость
Skeptic: Это зависит от того, как подавать материал.
А как можно подавать материал, зная что власти сами и делают это .авно? Как можно подавать материал, зная что Чита, этот административный центр края, весь в мусорной опе? И на все это нет денег! На войну есть. Как это подавать?
111: А сколько дорог сделать, на 7.5 миллиарда долларов, что стоили выпущенные ракеты за два месяца по Украине... Вообще что там Путин учудил..
Да, нам-то от этого ещё хуже будет, потому что чем богаче сосед, тем больше от его щедрот отваливается ближнему окружению. А коли сосед разорится, так уж наши дороги совсем захиреют. Вон до Петропавловска доехать люди не могут, дороги кончились. Эхо войны, наверное.
111: Злишься непонятно отчего, злословишь.. Тут я уж помочь наверно не смогу..
В твои сны и грёзы наяву я ещё пока не научился проникать, поэтому не знаю, что там творится. А если ты в объективной реальности принимаешь правду за злословие, то тут уж тебе никто помочь не сможет, кроме специальных таблеток.
---https://news.mail.ru/economics/51330841/?frommail=1----3 часа назад, источник: ТАССЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая .БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Об этом заявил в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. В начале мая директор германского отделения Всемирной продовольственной программы Мартин Фрик в интервью агентству ДПА заявил о почти 4,5 млн тонн зерна в портах Украины, которые не могут быть вывезены из страны. В свою очередь президент США Джо Байден 10 мая утверждал, что ситуация на Украине привела к росту цен на продовольствие в мире. По его данным, на украинских складах в настоящее время находится 20 млн тонн зерна. США прилагают усилия, чтобы найти «способ вывести его <…> на [мировой] рынок». Это должно привести к снижению цен на продовольствие в мире, отметил Байден. ------
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