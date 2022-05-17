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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 37 из 38«1...35363738»
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 00:54
#541
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Цитата:
111:
Посмотри на рыбок

---Передний план отвлекает :lol: :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 00:59
#542
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Компот сейчас кухарка варит..
Такой люблю..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:02
#543
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Давно не был в Кустанае , 5 лет . Кустанай -плаза - это микрорайон за Гагаринским путепроводом как на Федоровку ехать ?Там напротив кафе *Забава*
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:04
#544
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Цитата:
111:
Пар свой выпустил?

---Это ты тут у себя пар выпускаешь , я спокоен . просто скучно .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:06
#545
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Цитата:
111:
Компот

---А первое и второе ? Огласите весь список :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:08
#546
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Цитата:
Гога:
-Это ты тут у себя пар выпускаешь , я спокоен . просто скучно .

Заметь, я то не ругаюсь ни с кем..
И даже ни одного удаленного комментария с тех пор, когда меня посадили только на П..
Даже не оскорбляю..
У нас в Казахстане мы казахи очень добрый и не злой народ..
Того же Кеосаняна раннее спасли..
Который лезет к нам теперь со своей нацификацией..
Рад за нас, как никогда..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:10
#547
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Цитата:
111:
я то не ругаюсь ни с кем.

---А что , я ругаюсь что ли ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:10
#548
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Цитата:
Гога:
первое и второе

Это неинтересно, сегодня обычная еда, курица что осталась запеченая, борщ остался еще украинский, ну и плов только что сварила по узбекски..
Я так навернул сардельки Миконяна с чаем..
Да, еще пельмешек немного отварили..
Живот полон, выпускать пар не надо..
Если как говорится сыт мужик в семье.
А нас тут мужиков пятеро с дедом..

[Исправлено: 111, 17.05.2022 - 01:11]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:12
#549
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Селедку , как рассказывал , так и не делал ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:13
#550
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Цитата:
Гога:
А что , я ругаюсь что ли ?

Ты какой то непонятный, зацикленный что ли..
Вас там защугали немного, с этой спецоперацией, понимаю в принципе.
Вертитесь там перед каждым как можете..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:14
#551
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Хорошее меню , только поздновато .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:19
#552
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Цитата:
111:
там защугали немного, с этой спецоперацией, понимаю в принципе.

----В корне ты не прав , она не влияет на меня прямо , косвенно - да . ТВ не смотрю практически , не верю никому . Посмотри на Ютубе **Заповедник** - потом поделишься .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:24
#553
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Цитата:
Гога:
корне ты не прав , она не влияет на меня прямо

Вам же незаметно.
Это как старость приходит, всегда думаешь что ты молодой, но не замечаешь что жизни твоей еще лет 10 и хана..
Даже Енг раньше мне казалось что у него свое мнение.
Нет.
Теперь говорит словами Володина и Симонян..
Там у вас наверно это дежурные заученные фразы..
Совершенно не отличить!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:26
#554
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Цитата:
Гога:
Хорошее меню , только поздновато

Мы уже поели.
Сейчас купаемся, к 2м ночи насосы отключаются до 6 утра и холодная вода слабовато идет.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 02:38
#555
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Цитата:
111:
Там у вас наверно это дежурные заученные фразы.

----Снова обобщаешь , всех под одну гребенку стрижешь !? У меня всегда есть свое мнение .Знаешь , у Евтушенко есть стих ---'Код:
' ---рефрен очень актуален .


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