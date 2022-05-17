Отправлено: - 01:08

Гога:

-Это ты тут у себя пар выпускаешь , я спокоен . просто скучно .

Цитата:Заметь, я то не ругаюсь ни с кем..И даже ни одного удаленного комментария с тех пор, когда меня посадили только на П..Даже не оскорбляю..У нас в Казахстане мы казахи очень добрый и не злой народ..Того же Кеосаняна раннее спасли..Который лезет к нам теперь со своей нацификацией..Рад за нас, как никогда..