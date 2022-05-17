Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 00:54
Цитата:
---Передний план отвлекает
111:
Посмотри на рыбок
Посмотри на рыбок
---Передний план отвлекает
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 00:59
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:02
Давно не был в Кустанае , 5 лет . Кустанай -плаза - это микрорайон за Гагаринским путепроводом как на Федоровку ехать ?Там напротив кафе *Забава*
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:04
Цитата:
---Это ты тут у себя пар выпускаешь , я спокоен . просто скучно .
111:
Пар свой выпустил?
Пар свой выпустил?
---Это ты тут у себя пар выпускаешь , я спокоен . просто скучно .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:06
Цитата:
---А первое и второе ? Огласите весь список
111:
Компот
Компот
---А первое и второе ? Огласите весь список
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:08
Цитата:
Заметь, я то не ругаюсь ни с кем..
И даже ни одного удаленного комментария с тех пор, когда меня посадили только на П..
Даже не оскорбляю..
У нас в Казахстане мы казахи очень добрый и не злой народ..
Того же Кеосаняна раннее спасли..
Который лезет к нам теперь со своей нацификацией..
Рад за нас, как никогда..
Гога:
-Это ты тут у себя пар выпускаешь , я спокоен . просто скучно .
-Это ты тут у себя пар выпускаешь , я спокоен . просто скучно .
Заметь, я то не ругаюсь ни с кем..
И даже ни одного удаленного комментария с тех пор, когда меня посадили только на П..
Даже не оскорбляю..
У нас в Казахстане мы казахи очень добрый и не злой народ..
Того же Кеосаняна раннее спасли..
Который лезет к нам теперь со своей нацификацией..
Рад за нас, как никогда..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:10
Цитата:
---А что , я ругаюсь что ли ?
111:
я то не ругаюсь ни с кем.
я то не ругаюсь ни с кем.
---А что , я ругаюсь что ли ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:10
Цитата:
Это неинтересно, сегодня обычная еда, курица что осталась запеченая, борщ остался еще украинский, ну и плов только что сварила по узбекски..
Я так навернул сардельки Миконяна с чаем..
Да, еще пельмешек немного отварили..
Живот полон, выпускать пар не надо..
Если как говорится сыт мужик в семье.
А нас тут мужиков пятеро с дедом..
[Исправлено: 111, 17.05.2022 - 01:11]
Гога:
первое и второе
первое и второе
Это неинтересно, сегодня обычная еда, курица что осталась запеченая, борщ остался еще украинский, ну и плов только что сварила по узбекски..
Я так навернул сардельки Миконяна с чаем..
Да, еще пельмешек немного отварили..
Живот полон, выпускать пар не надо..
Если как говорится сыт мужик в семье.
А нас тут мужиков пятеро с дедом..
[Исправлено: 111, 17.05.2022 - 01:11]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:12
Селедку , как рассказывал , так и не делал ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:13
Цитата:
Ты какой то непонятный, зацикленный что ли..
Вас там защугали немного, с этой спецоперацией, понимаю в принципе.
Вертитесь там перед каждым как можете..
Гога:
А что , я ругаюсь что ли ?
А что , я ругаюсь что ли ?
Ты какой то непонятный, зацикленный что ли..
Вас там защугали немного, с этой спецоперацией, понимаю в принципе.
Вертитесь там перед каждым как можете..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:14
Хорошее меню , только поздновато .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:19
Цитата:
----В корне ты не прав , она не влияет на меня прямо , косвенно - да . ТВ не смотрю практически , не верю никому . Посмотри на Ютубе **Заповедник** - потом поделишься .
111:
там защугали немного, с этой спецоперацией, понимаю в принципе.
там защугали немного, с этой спецоперацией, понимаю в принципе.
----В корне ты не прав , она не влияет на меня прямо , косвенно - да . ТВ не смотрю практически , не верю никому . Посмотри на Ютубе **Заповедник** - потом поделишься .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:24
Цитата:
Вам же незаметно.
Это как старость приходит, всегда думаешь что ты молодой, но не замечаешь что жизни твоей еще лет 10 и хана..
Даже Енг раньше мне казалось что у него свое мнение.
Нет.
Теперь говорит словами Володина и Симонян..
Там у вас наверно это дежурные заученные фразы..
Совершенно не отличить!
Гога:
корне ты не прав , она не влияет на меня прямо
корне ты не прав , она не влияет на меня прямо
Вам же незаметно.
Это как старость приходит, всегда думаешь что ты молодой, но не замечаешь что жизни твоей еще лет 10 и хана..
Даже Енг раньше мне казалось что у него свое мнение.
Нет.
Теперь говорит словами Володина и Симонян..
Там у вас наверно это дежурные заученные фразы..
Совершенно не отличить!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 01:26
Цитата:
Мы уже поели.
Сейчас купаемся, к 2м ночи насосы отключаются до 6 утра и холодная вода слабовато идет.
Гога:
Хорошее меню , только поздновато
Хорошее меню , только поздновато
Мы уже поели.
Сейчас купаемся, к 2м ночи насосы отключаются до 6 утра и холодная вода слабовато идет.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 02:38
Цитата:
----Снова обобщаешь , всех под одну гребенку стрижешь !? У меня всегда есть свое мнение .Знаешь , у Евтушенко есть стих ---'Код:
111:
Там у вас наверно это дежурные заученные фразы.
Там у вас наверно это дежурные заученные фразы.
----Снова обобщаешь , всех под одну гребенку стрижешь !? У меня всегда есть свое мнение .Знаешь , у Евтушенко есть стих ---'Код:
' ---рефрен очень актуален .
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать