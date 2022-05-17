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Добринцофф:

Я зашёл ради интереса по ссылкам,ну кто там чего доказывал,обыкновенные рассказы,я такие на уроках по русскому языку писал,сочинение называлось.



Цитата:Сочинение (сказка).(Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными персонажами случайны).Пургометыч.В одном сказочном королевстве жил тролль. Он все время ходил с забитым носом и от этого сильно гнусавил. Его толстые пальцы не могли проникнуть в забитые ноздри и навести там порядок. Но если сказать честно, то и в голове у тролля никакого порядка не наблюдалось, а варилась там неизвестное алхимической науке гремучее зелье.Очень любил тролль хорошо покушать, выпить светлой браги и подсесть к какой-нибудь компании, чтобы выпустить пар, скопившийся в голове от жуткого варева. Но когда он начинал говорить, то смысл его слов ускользал и, в сочетании с гнусавым голосом, напоминал слушателям завывание ветра в печной трубе. А брызжущие во все стороны слюни летели как мокрый снег во время пурги.Поэтому за глаза все жители королевства называли тролля Пургометом. А так как он постоянно хотел показать себя главной и ведущей особой, то для особого фортецела добавляли к его кличке цифры, как это положено всем пастухам и королям. Получалось что-то вроде Великий Пургомет двенадцатый или Ужасный Пургомет девяносто пятый, в зависимости от его текущего состояния. И только старожилы ласково называли тролля - Пургометыч.Когда он подсаживался в кружок беседующих, то все старались побыстрее уйти, но тогда Пургомет начинал разговаривать сам с собой и его нудный гнусавый голос все равно разносился по всем окрестностям и мешал работать и отдыхать. Время от времени главный колдун царства лишал тролля голоса и тогда он мог говорить только по специальному разрешению шаманов, помощников колдуна. А иногда, очень и очень редко, тролля сажали в подземелье и его совсем не было слышно.И тогда спокойно становилось на тех полях и лугах волшебного королевства. Отцы работают - бабло косят, мальчиши работают - бабло возят. Хорошо! Никто не несёт пургу и не плодит фейки. Не чахнут плохиши над бочками боярышника и тарелками бешбармака. Никто не думает, как раскачать ситуацию в угоду проклятому буржуину и выдать ему главную военную тайну.Но вот однажды, дело к вечеру ...To be continued ...