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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:14
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- 2085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:15
Цитата:
Сочинение (сказка).
(Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными персонажами случайны).
Пургометыч.
В одном сказочном королевстве жил тролль. Он все время ходил с забитым носом и от этого сильно гнусавил. Его толстые пальцы не могли проникнуть в забитые ноздри и навести там порядок. Но если сказать честно, то и в голове у тролля никакого порядка не наблюдалось, а варилась там неизвестное алхимической науке гремучее зелье.
Очень любил тролль хорошо покушать, выпить светлой браги и подсесть к какой-нибудь компании, чтобы выпустить пар, скопившийся в голове от жуткого варева. Но когда он начинал говорить, то смысл его слов ускользал и, в сочетании с гнусавым голосом, напоминал слушателям завывание ветра в печной трубе. А брызжущие во все стороны слюни летели как мокрый снег во время пурги.
Поэтому за глаза все жители королевства называли тролля Пургометом. А так как он постоянно хотел показать себя главной и ведущей особой, то для особого фортецела добавляли к его кличке цифры, как это положено всем пастухам и королям. Получалось что-то вроде Великий Пургомет двенадцатый или Ужасный Пургомет девяносто пятый, в зависимости от его текущего состояния. И только старожилы ласково называли тролля - Пургометыч.
Когда он подсаживался в кружок беседующих, то все старались побыстрее уйти, но тогда Пургомет начинал разговаривать сам с собой и его нудный гнусавый голос все равно разносился по всем окрестностям и мешал работать и отдыхать. Время от времени главный колдун царства лишал тролля голоса и тогда он мог говорить только по специальному разрешению шаманов, помощников колдуна. А иногда, очень и очень редко, тролля сажали в подземелье и его совсем не было слышно.
И тогда спокойно становилось на тех полях и лугах волшебного королевства. Отцы работают - бабло косят, мальчиши работают - бабло возят. Хорошо! Никто не несёт пургу и не плодит фейки. Не чахнут плохиши над бочками боярышника и тарелками бешбармака. Никто не думает, как раскачать ситуацию в угоду проклятому буржуину и выдать ему главную военную тайну.
Но вот однажды, дело к вечеру ...
To be continued ...
Добринцофф:
Я зашёл ради интереса по ссылкам,ну кто там чего доказывал,обыкновенные рассказы,я такие на уроках по русскому языку писал,сочинение называлось.
Я зашёл ради интереса по ссылкам,ну кто там чего доказывал,обыкновенные рассказы,я такие на уроках по русскому языку писал,сочинение называлось.
Сочинение (сказка).
(Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными персонажами случайны).
Пургометыч.
В одном сказочном королевстве жил тролль. Он все время ходил с забитым носом и от этого сильно гнусавил. Его толстые пальцы не могли проникнуть в забитые ноздри и навести там порядок. Но если сказать честно, то и в голове у тролля никакого порядка не наблюдалось, а варилась там неизвестное алхимической науке гремучее зелье.
Очень любил тролль хорошо покушать, выпить светлой браги и подсесть к какой-нибудь компании, чтобы выпустить пар, скопившийся в голове от жуткого варева. Но когда он начинал говорить, то смысл его слов ускользал и, в сочетании с гнусавым голосом, напоминал слушателям завывание ветра в печной трубе. А брызжущие во все стороны слюни летели как мокрый снег во время пурги.
Поэтому за глаза все жители королевства называли тролля Пургометом. А так как он постоянно хотел показать себя главной и ведущей особой, то для особого фортецела добавляли к его кличке цифры, как это положено всем пастухам и королям. Получалось что-то вроде Великий Пургомет двенадцатый или Ужасный Пургомет девяносто пятый, в зависимости от его текущего состояния. И только старожилы ласково называли тролля - Пургометыч.
Когда он подсаживался в кружок беседующих, то все старались побыстрее уйти, но тогда Пургомет начинал разговаривать сам с собой и его нудный гнусавый голос все равно разносился по всем окрестностям и мешал работать и отдыхать. Время от времени главный колдун царства лишал тролля голоса и тогда он мог говорить только по специальному разрешению шаманов, помощников колдуна. А иногда, очень и очень редко, тролля сажали в подземелье и его совсем не было слышно.
И тогда спокойно становилось на тех полях и лугах волшебного королевства. Отцы работают - бабло косят, мальчиши работают - бабло возят. Хорошо! Никто не несёт пургу и не плодит фейки. Не чахнут плохиши над бочками боярышника и тарелками бешбармака. Никто не думает, как раскачать ситуацию в угоду проклятому буржуину и выдать ему главную военную тайну.
Но вот однажды, дело к вечеру ...
To be continued ...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:26
Цитата:
---Блин , заработался во дворе - числа перепутал Нет , так - 19 мая .
111:
У вас там и День Пионерии перенесли?
У вас там и День Пионерии перенесли?
---Блин , заработался во дворе - числа перепутал Нет , так - 19 мая .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:29
Цитата:
Ко дню пионерии даже не удалось закончить спецоперацию у границ Польши..
Торопился?
Гога:
Блин , заработался в
Блин , заработался в
Ко дню пионерии даже не удалось закончить спецоперацию у границ Польши..
Торопился?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:34
Электрон то чего не спит, газа нет, замерз что ли?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:35
Цитата:
----Говорил же тебе - мне это не очень интересно .
111:
спецоперацию у границ Польши.. Торопился?
спецоперацию у границ Польши.. Торопился?
----Говорил же тебе - мне это не очень интересно .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:36
Смотрю новая тема пошла у Хулио, как я и говорил, стоило бы прикрыть Флуд, и тем стало бы больше, стало бы интересней..
Че в одном флуде, медом что ли помазано..
Че в одном флуде, медом что ли помазано..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:38
Цитата:
Что у вас там за поселок или что то Российский, что обгаживает Варламов постоянно за дороги и еще что то?
Гога:
Говорил же тебе - мне это не очень интересно
Говорил же тебе - мне это не очень интересно
Что у вас там за поселок или что то Российский, что обгаживает Варламов постоянно за дороги и еще что то?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:38
Цитата:
---Так там только полдесятого вечера !!Не любишь ты цифры !21:38:
111:
Электрон то чего не спит
Электрон то чего не спит
---Так там только полдесятого вечера !!Не любишь ты цифры !21:38:
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:40
Цитата:
Они там же в 21 ложаться
Немцы порядочные, а, он же приезжий .
Понятно.
Ест по ночам наверно..
Гога:
Так там только полдесятого вечера
Так там только полдесятого вечера
Они там же в 21 ложаться
Немцы порядочные, а, он же приезжий .
Понятно.
Ест по ночам наверно..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:44
Цитата:
---Ещё и **Музыкальный **--- но делают по мере возможности .
111:
что то Российский
что то Российский
---Ещё и **Музыкальный **--- но делают по мере возможности .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:45
Цитата:
----Где смотреть ?
111:
новая тема пошла у Хулио
новая тема пошла у Хулио
----Где смотреть ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:45
Цитата:
Почему музыкальный, артисты что ли там живут
Гога:
Ещё и **Музыкальный *
Ещё и **Музыкальный *
Почему музыкальный, артисты что ли там живут
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:46
Цитата:
Закрытая пока, он же с режима Чтения недавно выбежал..
Гога:
Где смотреть ?
Где смотреть ?
Закрытая пока, он же с режима Чтения недавно выбежал..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:23
Цитата:
---Честно , не знаю . Фото 2018 года , сейчас чуть получше , был там , это недалеко от меня . В следующий раз , когда буду там , фото сделаю . **[code]Цитата:
111:
Почему музыкальный, артисты что ли там живут
Почему музыкальный, артисты что ли там живут
---Честно , не знаю . Фото 2018 года , сейчас чуть получше , был там , это недалеко от меня . В следующий раз , когда буду там , фото сделаю . **[code]Цитата:
Как говорят специалисты, первый самострой в микрорайоне Музыкальный в Краснодаре появился в 2005 году. В 1993-м участок земли вокруг болот, лесополос и садов отдали под строительство частных домов.
Сегодня в этом микрорайоне Краснодара насчитывается 304 многоквартирных дома
Сегодня в этом самом неблагоустроенном районе кубанской столицы насчитывается 304 многоквартирных дома, 30 из них – долгострои. В 274 заселенных домах, по разным оценкам, проживает от 15 до 70 тысяч человек. Столь приблизительная оценка вызвана тем, что здесь очень низкий процент прописок, в основном квартиры сдаются в аренду.
Сегодня в этом микрорайоне Краснодара насчитывается 304 многоквартирных дома
Сегодня в этом самом неблагоустроенном районе кубанской столицы насчитывается 304 многоквартирных дома, 30 из них – долгострои. В 274 заселенных домах, по разным оценкам, проживает от 15 до 70 тысяч человек. Столь приблизительная оценка вызвана тем, что здесь очень низкий процент прописок, в основном квартиры сдаются в аренду.
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