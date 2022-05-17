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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 10 из 11«1...891011»
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:14
#136
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:15
#137
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Цитата:
Добринцофф:
Я зашёл ради интереса по ссылкам,ну кто там чего доказывал,обыкновенные рассказы,я такие на уроках по русскому языку писал,сочинение называлось.


Сочинение (сказка).

(Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными персонажами случайны).

Пургометыч.

В одном сказочном королевстве жил тролль. Он все время ходил с забитым носом и от этого сильно гнусавил. Его толстые пальцы не могли проникнуть в забитые ноздри и навести там порядок. Но если сказать честно, то и в голове у тролля никакого порядка не наблюдалось, а варилась там неизвестное алхимической науке гремучее зелье.

Очень любил тролль хорошо покушать, выпить светлой браги и подсесть к какой-нибудь компании, чтобы выпустить пар, скопившийся в голове от жуткого варева. Но когда он начинал говорить, то смысл его слов ускользал и, в сочетании с гнусавым голосом, напоминал слушателям завывание ветра в печной трубе. А брызжущие во все стороны слюни летели как мокрый снег во время пурги.

Поэтому за глаза все жители королевства называли тролля Пургометом. А так как он постоянно хотел показать себя главной и ведущей особой, то для особого фортецела добавляли к его кличке цифры, как это положено всем пастухам и королям. Получалось что-то вроде Великий Пургомет двенадцатый или Ужасный Пургомет девяносто пятый, в зависимости от его текущего состояния. И только старожилы ласково называли тролля - Пургометыч.

Когда он подсаживался в кружок беседующих, то все старались побыстрее уйти, но тогда Пургомет начинал разговаривать сам с собой и его нудный гнусавый голос все равно разносился по всем окрестностям и мешал работать и отдыхать. Время от времени главный колдун царства лишал тролля голоса и тогда он мог говорить только по специальному разрешению шаманов, помощников колдуна. А иногда, очень и очень редко, тролля сажали в подземелье и его совсем не было слышно.

И тогда спокойно становилось на тех полях и лугах волшебного королевства. Отцы работают - бабло косят, мальчиши работают - бабло возят. Хорошо! Никто не несёт пургу и не плодит фейки. Не чахнут плохиши над бочками боярышника и тарелками бешбармака. Никто не думает, как раскачать ситуацию в угоду проклятому буржуину и выдать ему главную военную тайну.

Но вот однажды, дело к вечеру ...

To be continued ...
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:26
#138
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Цитата:
111:
У вас там и День Пионерии перенесли?

---Блин , заработался во дворе - числа перепутал :-( Нет , так - 19 мая .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:29
#139
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Цитата:
Гога:
Блин , заработался в

Ко дню пионерии даже не удалось закончить спецоперацию у границ Польши..
Торопился?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:34
#140
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Электрон то чего не спит, газа нет, замерз что ли?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:35
#141
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Цитата:
111:
спецоперацию у границ Польши.. Торопился?

----Говорил же тебе - мне это не очень интересно .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:36
#142
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Смотрю новая тема пошла у Хулио, как я и говорил, стоило бы прикрыть Флуд, и тем стало бы больше, стало бы интересней..
Че в одном флуде, медом что ли помазано..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:38
#143
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Цитата:
Гога:
Говорил же тебе - мне это не очень интересно

Что у вас там за поселок или что то Российский, что обгаживает Варламов постоянно за дороги и еще что то?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:38
#144
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Цитата:
111:
Электрон то чего не спит

---Так там только полдесятого вечера !!Не любишь ты цифры !21:38:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:40
#145
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Цитата:
Гога:
Так там только полдесятого вечера

Они там же в 21 ложаться
Немцы порядочные, а, он же приезжий .
Понятно.
Ест по ночам наверно..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:44
#146
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Цитата:
111:
что то Российский

---Ещё и **Музыкальный **--- но делают по мере возможности .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:45
#147
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Цитата:
111:
новая тема пошла у Хулио

----Где смотреть ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:45
#148
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Цитата:
Гога:
Ещё и **Музыкальный *

Почему музыкальный, артисты что ли там живут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12796
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 01:46
#149
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Цитата:
Гога:
Где смотреть ?

Закрытая пока, он же с режима Чтения недавно выбежал..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5093
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.05.22 - 02:23
#150
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Цитата:
111:
Почему музыкальный, артисты что ли там живут

---Честно , не знаю . Фото 2018 года , сейчас чуть получше , был там , это недалеко от меня . В следующий раз , когда буду там , фото сделаю . **[code]Цитата:
Как говорят специалисты, первый самострой в микрорайоне Музыкальный в Краснодаре появился в 2005 году. В 1993-м участок земли вокруг болот, лесополос и садов отдали под строительство частных домов.

Сегодня в этом микрорайоне Краснодара насчитывается 304 многоквартирных дома
Сегодня в этом самом неблагоустроенном районе кубанской столицы насчитывается 304 многоквартирных дома, 30 из них – долгострои. В 274 заселенных домах, по разным оценкам, проживает от 15 до 70 тысяч человек. Столь приблизительная оценка вызвана тем, что здесь очень низкий процент прописок, в основном квартиры сдаются в аренду.
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