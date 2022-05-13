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Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44242
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 369
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 20:52
Цитата:
Понял.
Цитата:
Это зависит от того, как подавать материал.
serg kost:
Понял.
Цитата:
111:
Это плохо, указывать властям
Это плохо, указывать властям
Это зависит от того, как подавать материал.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 21:30
Цитата:
А как можно подавать материал, зная что власти сами и делают это .авно?
Как можно подавать материал, зная что Чита, этот административный центр края, весь в мусорной опе?
И на все это нет денег!
На войну есть.
Как это подавать?
Skeptic:
Это зависит от того, как подавать материал.
Это зависит от того, как подавать материал.
А как можно подавать материал, зная что власти сами и делают это .авно?
Как можно подавать материал, зная что Чита, этот административный центр края, весь в мусорной опе?
И на все это нет денег!
На войну есть.
Как это подавать?
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 21:37
Цитата:
Полагаю успел почитать российского военкора, кто это официально подтвердил?
Ну да, ты распространяешь фейки, самые что ни на есть..
serg kost:
фейки
фейки
Полагаю успел почитать российского военкора, кто это официально подтвердил?
Ну да, ты распространяешь фейки, самые что ни на есть..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 21:39
Цитата:
Да, нам-то от этого ещё хуже будет, потому что чем богаче сосед, тем больше от его щедрот отваливается ближнему окружению. А коли сосед разорится, так уж наши дороги совсем захиреют. Вон до Петропавловска доехать люди не могут, дороги кончились. Эхо войны, наверное.
111:
А сколько дорог сделать, на 7.5 миллиарда долларов, что стоили выпущенные ракеты за два месяца по Украине...
Вообще что там Путин учудил..
А сколько дорог сделать, на 7.5 миллиарда долларов, что стоили выпущенные ракеты за два месяца по Украине...
Вообще что там Путин учудил..
Да, нам-то от этого ещё хуже будет, потому что чем богаче сосед, тем больше от его щедрот отваливается ближнему окружению. А коли сосед разорится, так уж наши дороги совсем захиреют. Вон до Петропавловска доехать люди не могут, дороги кончились. Эхо войны, наверное.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1318
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 21:45
Цитата:
Российский военкор, это официальное лицо?!
Не позорься!
111: успел почитать российского военкора, кто это официально подтвердил?
Российский военкор, это официальное лицо?!
Не позорься!
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 21:55
Цитата:
Плохо, когда и на войну денег нет, и на дороги нет, и на помойки нет. Вот это уже никак не подашь.
111:
И на все это нет денег!
На войну есть.
Как это подавать?
И на все это нет денег!
На войну есть.
Как это подавать?
Плохо, когда и на войну денег нет, и на дороги нет, и на помойки нет. Вот это уже никак не подашь.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 22:30
Цитата:
Разумеется, они везде там и освещают то, что говорят официальные лица.
В данном случае штаб.
Именно те, кто там были..
Ни я и не ты, к твоему великому сожалению..
serg kost:
Российский военкор, это официальное лицо?!
Российский военкор, это официальное лицо?!
Разумеется, они везде там и освещают то, что говорят официальные лица.
В данном случае штаб.
Именно те, кто там были..
Ни я и не ты, к твоему великому сожалению..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 22:32
Цитата:
Тебе и так плохо..
Злишься непонятно отчего, злословишь..
Тут я уж помочь наверно не смогу..
Маркс:
Да, нам-то
Да, нам-то
Тебе и так плохо..
Злишься непонятно отчего, злословишь..
Тут я уж помочь наверно не смогу..
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 22:36
Комментарий проходит проверку.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 23:25
Комментарий проходит проверку.
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 23:36
Цитата:
В твои сны и грёзы наяву я ещё пока не научился проникать, поэтому не знаю, что там творится. А если ты в объективной реальности принимаешь правду за злословие, то тут уж тебе никто помочь не сможет, кроме специальных таблеток.
111:
Злишься непонятно отчего, злословишь..
Тут я уж помочь наверно не смогу..
Злишься непонятно отчего, злословишь..
Тут я уж помочь наверно не смогу..
В твои сны и грёзы наяву я ещё пока не научился проникать, поэтому не знаю, что там творится. А если ты в объективной реальности принимаешь правду за злословие, то тут уж тебе никто помочь не сможет, кроме специальных таблеток.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5071
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 17.05.22 - 00:24
Цитата:
---Ну если ты считаешь так же , как считаешь свои комменты , то тогда да .
111:
Не я считаю
Не я считаю
---Ну если ты считаешь так же , как считаешь свои комменты , то тогда да .
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