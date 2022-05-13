Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 751 мм рт.ст.
  • 55% влажность
  • ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44242
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 13.05.22 - 10:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Путина, авторы санкций, руководствуясь раздутыми политическими амбициями и русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам и благополучию своих граждан. Россия же уверенно справляется с санкциями.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
369
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 20:52
#165
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:

Понял.
Цитата:
111:
Это плохо, указывать властям

Это зависит от того, как подавать материал.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12771
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 21:30
#166
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Это зависит от того, как подавать материал.

А как можно подавать материал, зная что власти сами и делают это .авно?
Как можно подавать материал, зная что Чита, этот административный центр края, весь в мусорной опе?
И на все это нет денег!
На войну есть.
Как это подавать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12771
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 21:37
#167
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
фейки

Полагаю успел почитать российского военкора, кто это официально подтвердил?
Ну да, ты распространяешь фейки, самые что ни на есть..
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2083
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 21:39
#168
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А сколько дорог сделать, на 7.5 миллиарда долларов, что стоили выпущенные ракеты за два месяца по Украине...
Вообще что там Путин учудил..

Да, нам-то от этого ещё хуже будет, потому что чем богаче сосед, тем больше от его щедрот отваливается ближнему окружению. А коли сосед разорится, так уж наши дороги совсем захиреют. Вон до Петропавловска доехать люди не могут, дороги кончились. Эхо войны, наверное.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1318
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 21:45
#169
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: успел почитать российского военкора, кто это официально подтвердил?

Российский военкор, это официальное лицо?!
Не позорься!
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2083
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 21:55
#170
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И на все это нет денег!
На войну есть.
Как это подавать?

Плохо, когда и на войну денег нет, и на дороги нет, и на помойки нет. Вот это уже никак не подашь.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12771
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 22:30
#171
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Российский военкор, это официальное лицо?!

Разумеется, они везде там и освещают то, что говорят официальные лица.
В данном случае штаб.
Именно те, кто там были..
Ни я и не ты, к твоему великому сожалению..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12771
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 22:32
#172
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да, нам-то

Тебе и так плохо..
Злишься непонятно отчего, злословишь..
Тут я уж помочь наверно не смогу..
Профайл
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9351
Путин обвинил элиты Запада в провоцировании мирового кризиса
Отправлено: 16.05.22 - 22:36
#173
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 12 из 12«1...101112
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS