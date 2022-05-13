Отправлено: - 21:39

111:

А сколько дорог сделать, на 7.5 миллиарда долларов, что стоили выпущенные ракеты за два месяца по Украине...

Вообще что там Путин учудил..



Цитата:Да, нам-то от этого ещё хуже будет, потому что чем богаче сосед, тем больше от его щедрот отваливается ближнему окружению. А коли сосед разорится, так уж наши дороги совсем захиреют. Вон до Петропавловска доехать люди не могут, дороги кончились. Эхо войны, наверное.